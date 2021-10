A Pietra Ligure 7,6 mln in opere pubbliche, De Vincenzi e Amandola: “Risultato senza precedenti”

Pietra Ligure. “Un risultato davvero senza precedenti, possiamo dirlo… Grazie all’ottimo lavoro degli uffici e ad una nuova programmazione amministrativa siamo riusciti ad ottenere a vari livelli, e con diversi canali, risorse e contributi ministeriali e regionali per realizzare un pacchetto di interventi sul territorio nei prossimi anni”.

Così il sindaco Luigi De Vincenzi presenta il nuovo piano di opere pubbliche per la cittadina pietrese, rimarcando l’imponente cifra complessiva messa a bilancio, oltre 7,6 mln di euro: “Un ottimo lavoro di tutti gli uffici comunali che hanno permesso di conseguire i fondi, solo una piccolissima parte arriverà dalle casse comunali, davvero un importante obiettivo”.

“Siamo di fronte ad un nuovo modello di amministrazione, nel quale i Comuni devono intercettare bandi, opportunità e interazioni istituzionali necessarie per traguardare la programmazione di lavori strutturali sul proprio territorio: questo modus operandi ha consentito a Pietra Ligure di pianificare tutte queste opere pubbliche: dalla messa in sicurezza contro il rischio idrogeologico, passando per la difesa del litorale, fino al restyling urbanistico e viario” aggiunge ancora il primo cittadino pietrese.

“Abbiamo messo a punto un piano strutturato e significativo, che considera le priorità di intervento: ottima la progettazione e l’iter amministrativo seguito dall’amministrazione comunale per accedere ai finanziamenti, considerando che si tratta di procedure non certo semplici. Parliamo di una serie di interventi che riguarderanno tutto il territorio comunale, risolvendo finalmente le ultime criticità rimaste: ricordo che a questa programmazione da qui ai prossimi due-tre anni si aggiungono i 4 mln di euro di lavori già conclusi in questo mandato amministrativo” afferma l’assessore ai lavori pubblici Francesco Amandola.

“Oltre ai filoni già evidenziati dal sindaco, ci saranno interventi nelle scuole e nelle vie cittadine, da levante a ponente, penso a via Nazario Sauro o a via della Pace, ma anche l’area cimiteriale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche” conclude l’assessore pietrese.

E una parte delle opere in programmazione vedono lavori già in corso che ora potranno essere completati e ultimati.

ECCO L’ELENCO DI OPERE

1) CLIMATIZZAZIONE R.P. SANTO SPIRITO E SOSTITUZIONE ASCENSORE

Lavori di climatizzazione e sostituzione dell’ascensore presso la residenza protetta Santo Spirito. Nel 2020 è stata realizzata la sostituzione dell’ascensore e il primo lotto di intervento relativamente alla climatizzazione (piano terra e ammezzato). Nel 2021 è stato realizzato il condizionamento del piano secondo e terzo, mentre è ancora in via di realizzazione la climatizzazione di un’ulteriore porzione del piano terra (sala mensa) e il completo rifacimento dell’impianto antincendio. Importo totale delle opere € 398.000,00 – Fondi provenienti da lasciti. Lavori in corso.

2) REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO LOCULI E OPERE CONNESSE PRESSO IL CIMITERO “CAPOLUOGO” (VIA F. CRISPI)

1° lotto – Realizzazione di n. 230 loculi e 96 ossari. Importo dei lavori € 360.000,00 – Opere a scomputo. Inizio lavori: fine ottobre 2021

2° lotto – Realizzazione nuovo ingresso e completamento area parcheggio. Importo dei lavori € 200.000,00 – Fondi propri comunali, derivanti dalla vendita dei loculi realizzati con il primo lotto. Inizio lavori: primavera 2022.

3) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’INGRESSO DI VIA DON G. B. BADO

1° lotto – Importo dei lavori € 140.000,00 – Finanziamento Ministeriale, Decreto Ministero dell’Interno , Dipartimento per gli Affari interni e territoriali. Inizio lavori: gennaio 2022 – Fine lavori: aprile 2022.

4) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ MEDIANTE PROTEZIONE CON BARRIERA STRADALE DEL LATO VALLE DI VIA PIAVE

2° lotto – Importo dei lavori € 120.000,00 – Finanziamento per euro 70.000,00 con fondi propri comunali e € 50.000,00 con fondi di Regione Liguria. Inizio lavori: ottobre 2021 – Fine lavori: marzo 2022.

5) RIQUALIFICAZIONE DI VIA CAVOUR

Rifacimento della pavimentazione in blocchetti di porfido. Importo dei lavori € 95.000,00 – Fondi propri comunali. Lavori in corso.

6) LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI VIA PINEE

1° lotto – Importo dei lavori € 130.000,00 – Fondi propri comunali. Inizio lavori: gennaio 2022 – Fine lavori: aprile 2022.

7) LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALLARGAMENTO DI VIA NAZARIO SAURO

1° lotto – importo dei lavori € 910.000,00 – Finanziamento del Ministero dell’Interno nell’ambito del bando “Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio”. Inizio lavori: settembre 2022 – Fine lavori: maggio 2023.

8) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PRIMO TRATTO DI VIA DELLA CORNICE

Realizzazione di marciapiede. Importo dei lavori € 92.000,00 – Finanziamento del Ministero dell’Interno nell’ambito del bando “Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio”. – Inizio lavori: marzo 2022 – Fine lavori: giugno 2022.

9) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE DEL VIADOTTO DI VIA DELLA PACE

Importo dei lavori € 520.000,00 – Finanziamento del Ministero dell’Interno nell’ambito del bando “Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio”. Inizio lavori: marzo 2022 – Fine lavori: settembre 2022.

10) INTERVENTI DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA PARTE URBANA DEL CORSO DEL TORRENTE MAREMOLA

2° lotto – Importo dei lavori € 708.000,00 – Finanziamento del Ministero dell’Interno nell’ambito del bando “Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio”. Inizio lavori: settembre 2022 – Fine lavori: marzo 2023.

11) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI PAVIMENTI (RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE) ED ALLE PARETI (TINTEGGIATURE) DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “NICOLO’ MARTINI” DI VIA G. OBERDAN 82-84

Importo dei lavori € 120.000,00 – Finanziamento del Ministero dell’Interno nell’ambito del bando “Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio”. Inizio lavori: giugno 2022 – Fine lavori settembre 2022.

12)INTERVENTI DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN VIA PEAGNE

Importo dei lavori € 150.000,00 – Finanziamento del Ministero dell’Interno nell’ambito del bando “Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio”. Inizio lavori: gennaio 2022 – Fine lavori: aprile 2022.

13) LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DIDATTICI E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA PAPA GIOVANNI XXIII

Rifacimento balcone. Importo dei lavori € 30.000,00 – Finanziamento Ministeriale – MIUR. Inizio lavori; novembre 2021 – Fine lavori: dicembre 2021.

14) LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DIDATTICI E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA OBERDAN, REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO AL PIANO TERRA AL FINE DI LIBERARE SPAZI DIDATTICI AI PIANI SUPERIORI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E SPOGLIATOI PALESTRA

Realizzazione impianto antincendio al piano terra, con il fine di liberare spazi didattici ai piani superiori. Rifacimento della pavimentazione e degli spogliatoi della palestra. Importo dei lavori € 170.000,00 -Finanziamento Ministeriale, MIUR. Inizio lavori: novembre 2021 – Fine lavori: gennaio 2022.

15) SOGLIA DISSIPATRICE DI PONENTE

Intervento a protezione dell’arenile già colpito e danneggiato nelle precedenti alluvioni con particolare violenza nell’anno 2019. Importo dei lavori € 950.000,00 – Fondi Regione Liguria. Inizio lavori: dicembre 2021 – Fine lavori: marzo 2022.

16) OPERE DI RIPASCIMENTO DELL’ARENILE DI PONENTE

Intervento a completamento della funzionalità della soglia dissipatrice. Importo 580.000,00 – Fondi propri o finanziamento Regione Liguria. Inizio lavori: marzo 2022 – Fine lavori: maggio 2022.

17) RIQAULIFICAZIONE DELLE AREE A LEVANTE DEL CENTRO STORICO

Tra gli interventi: rifacimento del Lungomare/Corso Italia e delle vie confluenti lato monte. Importo dei lavori € 2.000.000,00 – Fondi ministeriali, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inizio lavori: settembre 2022 – Fine lavori: maggio 2023.