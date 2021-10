A Garlenda arrivano gli Alpini: addestramento tecnico per il terzo reggimento di Pinerolo

Garlenda. Questa settimana, il Comune di Garlenda ospiterà un’unità del 3′ Reggimento Alpini di Pinerolo presso il Campo Sportivo “Don Luigi Arduino” dov’è stato allestito il campo base utile allo svolgimento del corso avanzato di alpinismo e arrampicata in corso di svolgimento tra Castelbianco ed il finalese.

“Garlenda conferma ancora una volta la sua proverbiale accoglienza, sia verso i turisti, sportivi e militari” è la dichiarazione di Alessandro Navone vicesindaco del Comune di Garlenda che prosegue “è un grande onore ed un piacere ospitare gli Alpini in questa importante fase dell’addestramento, per giovedì 22 ottobre abbiamo previsto un pomeriggio d’incontro con i bambini le Scuole di Garlenda che assisteranno ad un’esibizione del nucleo di soccorso cinofilo presente al campo sportivo e a seguire visiteranno il campo base degli Alpini, un’esperienza che sono sicuro ricorderanno per molto tempo”.

L’addestramento tecnico e tattico di specialità alpina è destinato al personale che dovrà operare in montagna e in tutti gli ambienti impervi ad essa assimilabili per morfologia o asprezza.