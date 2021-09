Zinola, ripartono i lavori per il nuovo lungomare savonese - IVG.it

Savona. I lavori sul lungomare di Zinola per dotare la spiaggia libera di nuovi servizi stanno procedendo dopo la pausa estiva programmata per non interferire con la stagione balneare. Lo ha annunciato l’Autorità Portuale che ha fatto il punto sulle opere in corso.

La costruzione del fabbricato con i servizi igienici, spogliatoi e docce è concluso, mentre la realizzazione dell’edificio che ospiterà il bar e gli altri spazi ricreativi sta per essere ultimata. Alla conclusione dei lavori e fatti gli opportuni collaudi, si procederà con la completa rimozione del cantiere.

Le nuove strutture, progettate in stile contemporaneo, con doghe e travi in legno a vista, ampie vetrate e colori vivaci, sono armonizzate con il contesto naturale e urbano, e offrono non solo nuovi servizi alla spiaggia libera, ma anche un nuovo punto di aggregazione sociale e di presidio del territorio.

Nell’ambito del progetto previsto anche un chiosco bar a servizio della spiaggia libera per aumentare il richiamo turistico, realizzato grazie all’accordo tra Comune e Port Authority per un costo di quasi 800 mila euro. I lavori sono iniziati all’inizio dell’anno ed entro l’anno potrebbero essere conclusi.

“Creare un punto di aggregazione sociale e turistico – aveva detto Paolo Canavese, direttore dell’Ufficio territoriale di Savona dell’Autorità di Sistema del Mare Ligure Occidentale – con il manufatto costruito con materiali ecosostenibili e dotato di pannelli solari. Un progetto che crediamo possa definirsi innovativo e che tra l’altro si inserisce nel percorso della pista ciclabile che dovrà unire le cittadine costiere, senza contare le possibilità di interazione con le altre attività esistenti a Zinola”.

La gestione del servizio bar sarà affidata con un bando di gara, nel quale saranno presenti vincoli e indicazioni sulla gestione che sarà affidata al soggetto vincitore.