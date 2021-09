World Clean Up Day, raccolti 27 chili di rifiuti sulle spiagge di Alassio - IVG.it

Alassio. Questa mattina quasi 40 volontari hanno voluto offrire il proprio contributo alla tappa alassina del “World Clean Up Day”, quella che è “la più grande azione civica positiva che il mondo abbia mai visto; l’obiettivo è ripulire il mondo dai rifiuti e mantenerlo pulito attraverso il ‘keep it clean plan’, il piano di riduzione dei rifiuti globale”.

Su impulso di Decathlon Albenga, Alassio Wave Walking CNAM ha accolto l’iniziativa, organizzata grazie al patrocinio dell’assessorato allo sport del Comune di Alassio.

“Visto il cadere della data decisa a livello mondiale in un momento ancora per Alassio di piena apertura del turismo balneare, sapevamo che avremmo trovato le spiagge pulite, per questo motivo abbiamo improntato l’iniziativa ad un messaggio simbolico – spiegano gli organizzatori – Ciò nonostante il moto ondoso della mattina ci ha riversato sulla riva, oltre ai tanti mozziconi di sigaretta, piccoli pezzi di plastica, che rappresentano il pericolo più grande per la fauna marina. E’ stato bello vedere i numerosi bambini che hanno partecipato, riconoscere gli elementi artificiali e suddividerli nei diversi sacchetti”.

In totale sono stati raccolti 27 chili di rifiuti.

“Un ringraziamento speciale alle mamme che hanno deciso di far trascorrere una domenica mattina alternativa ai loro bambini. A tutti i partecipanti è stato regalato uno zaino Decathlon eco-ideato, realizzato con materiali riciclati”.