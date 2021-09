Vertical Verezzi, vincono Andrea Aragno ed Elisa Rullo - IVG.it

Borgio Verezzi. Andata in archivio la “Vertical Verezzi“, manifestazione podistica dedicata alla corsa in salita, svoltasi domenica 5 settembre. Giunta alla sua nona edizione. Lo scorso anno fu uno dei pochi eventi sportivi non saltati, nonostante l‘emergenza pandemica.

La gara, formalmente non competitiva e a passo libero, organizzata dalla società pietrese RunRivieraRun, è partita da Borgio, in via Matteotti e arrivata sulla cresta di Verezzi, in piazza Gramsci. La distanza percorsa dai camminatori è stata di 5 chilometri e 800 metri.

Una novantina gli atleti iscritti in partenza al mattino. 84 quelli che hanno portato a termine il tracciato. Clima mite e ideale per correre. La strada, fin da subito all’insù tra i tornanti, ha visto prevalere diversi runner piemontesi.

Il più veloce fra tutti, infatti, è stato Andrea Aragno dell’Atletica Fossano, in 20’51”.

Alle sue spalle si segnala Gabriele Laurenti, giovane sedicenne dell’Atletica Pinerolo. Tempo 21’10”. Terzo assoluto Giovanni Maiello, portacolori di casa della società RunRivieraRun, in 21’23”, davanti a tutti nella categoria di riferimento (45-54 anni).

Fra le donne primeggia invece la torinese Elisa Rullo, in 26’34”. Seconda Ramona Siri, in 27’33”. Terza Denise Dutto (30’01”), quasi ex aequo con Manuela Zunino (30’07”).

Gilberto Fracchia, del Triathlon Savona, ottavo assoluto, è giunto primo nella categoria di appartenenza (55-64 anni), con un cronometraggio di 24’51”. Nella frangia analoga al femminile Eleonora Mauri, iscritta con Runners Loano, prima di categoria (55-64) e cinquantaduesima assoluta.

L’ultima partecipante a giungere al traguardo e godere del panorama sottostante è stata la signora Imma Fersini, dopo 53′ netti.