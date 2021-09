Vent'anni dall'attacco alle Torri Gemelle, a Savona una macchia rossa invade piazza Sisto IV - IVG.it

Savona. Alle 14.46 di vent’anni fa ci fu a New York l’attacco alle Torri Gemelle. Nello stesso orario di oggi, a Savona in piazza Sisto IV è stato realizzato un flash mob per ricordare il tragico evento che ha sconvolto non solo gli Stati Uniti, ma il mondo intero.

È così che una macchia rossa, come quella del sangue versato da tante persone (quasi 3mila) che quell’11 settembre del 2001 hanno perso la vita, ha invaso la piazza di fronte al Comune di Savona.

“Respect and love” sono le parole intonate durante il flash mob a cui hanno partecipato molte donne (vestite di rosso) e membri di alcune associazioni savonesi che si battono per dire basta alla violenza, non solo di genere.

La manifestazione è stata organizzata da Unicef, Elda Olin Verney e sostenuta dallo sportello antiviolenza Alda Merini, dall’associazione Safe the women e dalla federazione Fidapa del finalese.

Durante l’evento è stata realizzata una coreografia di gruppo dopo il racconto della tragedia dell’11 settembre del 2001. È seguito un minuto di silenzio.