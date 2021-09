"Velocità folli in presenza di una scuola superiore": la rabbia dei residenti di via Olivette a Loano - IVG.it

Loano. “Velocità folli in presenza di una scuola superiore”. È questa la denuncia dei residenti relativa alla situazione di via Olivette a Loano, dove si è verificato un nuovo incidente (in foto).

“Ennesimo incidente via Olivette, – la denuncia affidata a un post su Facebook. – Nonostante le numerose e ripetute segnalazioni da parte dei cittadini e abitanti circa le velocità folli da parte di automobilisti idioti che percorrono la via pensando di essere al circuito di Monza, questo è il risultato: e menomale che nessuno si è fatto male”.

“Attendiamo il morto per intervenire? In via Olivette c’è un uscita di una scuola superiore dove tanti ragazzi sono neopatentati oppure con motorini. Si invita chi di dovere ad assistere un giorno qualsiasi, dalle 13 alle 13.10 alla confusione che c’è in via Olivette all’uscita dei ragazzi da scuola”, si legge ancora.

“A Loano ci sono ‘zone 30’ ovunque. Cosa aspettiamo a metterla anche qui? Ci sono passaggi pedonali rialzati ovunque, per quale motivo non possiamo metterne uno anche qui? Per non parlare poi di sporcizia e il degrado”, hanno concluso.