Veloce, Marco Pensa alla guida dei Giovanissimi 2007 - IVG.it

La nuova stagione è alle porte e, nelle varie società, si stanno delineando i ruoli e gli aspetti organizzativi.

Ci sono novità nell’ambiente della Veloce dove, alla guida di una leva giovanile granata, è presente un nome ben visto dal sodalizio.

Di seguito il comunicato del club:

“Un grande nome si succede alla conduzione dei Giovanissimi 2007 della FBC

Veloce 1910.

Dopo aver beneficiato negli anni passati degli insegnamenti, fra gli altri,

di Mr. Fabio Tognetti, Mr. Giacomo Parodi e, da ultimo, Mr. Claudio Morando,

ecco che per l’imminente stagione sportiva i giovani granata saranno

affidati alle cure di Mr. Marco Pensa.

Ormai fedele al mondo velociano, nelle stagioni passate Mr. Pensa ha

allenato la formazione Juniores della Società Savonese con ottimi risultati

come testimoniano i vari ingressi in Prima Squadra di molti dei suoi ex

ragazzi.

La FBC Veloce 1910 ringrazia il mister per la disponibilità ed augura allo

stesso buon lavoro”.