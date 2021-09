Veloce, Ermanno Frumento non dispera: "Soccer Borghetto più avanti di noi, i giovani hanno patito di più la sosta" - IVG.it

La Veloce ha iniziato la coppa con due sconfitte. La prima di misura contro il Legino, la seconda per 3 a 1 contro il Soccer Borghetto ieri sera. La squadra granata, ormai eliminata, affronterà domenica il Bragno nell’ultima gara della competizione. Match tra due compagini che non hanno più nulla da chiedere – anche gli uomini di Gerundo sono fuori – ma che servirà come ulteriore rodaggio per l’imminente inizio del campionato.

Ermanno Frumento commenta così la partita giocata ieri dalla Veloce: “Ci vuole tempo per mettere in pratica ciò che vogliamo fare. Abbiamo incontrato una squadra molto forte con un attacco molto importante, con elementi che giocano da tre anni insieme e questo si è visto specialmente all’inizio. Da noi, Carro Gainza ha giocato ieri per la prima volta insieme a tanti compagni”.

“Contro il Bragno – conclude – sarà un’ottimo test per provare ancora e trovare la condizione, rispetto a una squadra come il Borghetto siamo indietro. Ci ha fatto piacere vedere il pubblico. Per quanto concerne la preparazione, abbiamo seguito il classico programma: ci si mette di più a riprendere la condizione. Sembra assurdo, ma sono i giovani a faticare maggiormente dopo questo stop prolungato”.