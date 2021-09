Varazze, mister Berogno con il sorriso: “Finalmente la prima vittoria in Eccellenza, l’obiettivo resta la salvezza” - IVG.it

Celle Ligure. Domenica allo stadio Olmo-Ferro è andato in scena lo scontro salvezza che ha visto sfidarsi Varazze ed Alassio, due formazioni desiderose di riscattarsi successivamente alle sconfitte sofferte in occasione dell’esordio stagionale. Alla fine è stato 1-0 per i padroni di casa, un risultato che ha comunque certificato la crescita di entrambe le squadre, evidente anche e soprattutto dal punto di vista del gioco.

Al termine del match non poteva dunque mancare il commento del tecnico dei nerazzurri, allenatore il quale soddisfatto ha esordito dichiarando: “Siamo contenti, finalmente è arrivata la nostra prima vittoria in Eccellenza e questo per di più è accaduto contro una nostra diretta concorrente.“

In seguito il tecnico ha elogiato i propri interpreti per l’essere riusciti a mantenere la porta inviolata, fattore considerato importante anche in ottica futura. Non è poi mancato nemmeno un riferimento alla prestazione offerta, secondo l’intervistato convincente. “Siamo un gruppo giovane che ha già saputo mettere in mostra aspetti positivi e negativi. Cercheremo di conquistare la salvezza con tutti i mezzi a nostra disposizione, è questo il nostro obiettivo.”

È terminata in questa maniera l’intervista a Gianni Berogno, tecnico del Varazze che sicuramente adesso starà già preparando la trasferta di domenica contro il Taggia.