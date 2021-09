Varazze, attività estive in Valle D'Aosta per l'associazione "Genitori de la Nostra Famiglia" - IVG.it

Varazze. Si sono appena concluse le attività estive in Valle d’Aosta, organizzate dall’associazione “Genitori de la Nostra Famiglia” di Varazze, che già si preparano quelle autunnali.

Dal 23 al 27 agosto a Arpy (Morgex) in Valle d’Aosta infatti 12 giovani adulti con diverse disabilità e 4 accompagnatori hanno trascorso 4 notti ospiti dell’ostello di Arpy gestito dall’associazione Camici e Pigiami, che dal 2017 porta in montagna persone con disagio o disabilità dedicando loro un progetto di Terapia dell’Avventura: una riabilitazione divertente ed efficace per conquistare nuove autonomie e maggiore autostima.

Camici e Pigiami ha contribuito al vitto, l’alloggio, il trasporto da Savona e ha messo a disposizione una facilitatrice.

Le giornate si sono svolte tra passeggiate, corsi di botanica e pranzi al sacco. Si è visitato un bunker della Prima Guerra Mondiale e il Centro Addestramento Alpino di Aosta ha tenuto delle lezioni sulla sicurezza in montagna e sulle piste da sci.

In questa occasione, Cinzia Garbellini, volontaria dell’associazione, ringrazia di cuore l’associazione Camici e Pigiami “è andato tutto molto bene, queste attività culturali e di tempo libero permettono uno sviluppo adeguato delle autonomie; in compagnia e serenità, con l’aria buona, tutto riesce meglio”.

Queste giornate di tempo libero, cultura e sport organizzate dall’associazione Genitori de la Nostra Famiglia di Varazze fanno parte del progetto Insieme sia Può con ha il sostegno di Regione Liguria; alla rete associativa ha aderito anche ADSO di Savona.

A settembre più di venti persone dell’associazione parteciperanno alla scuola di cucina a presso l’SMS Cantagalletto di Savona, mentre a ottobre sarà organizzata una gita di tre giorni sul Lago Maggiore.