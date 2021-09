Varazze 2021, Linea Condivisa : "Sosteniamo il candidato sindaco Ghigliazza e la lista Varazze Domani" - IVG.it

Varazze. Linea Condivisa ha deciso di sostenere la lista civica “Varazze domani” del candidato sindaco Antonio Ghigliazza alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.

“Si tratta di una scelta in linea col nostro percorso e coi nostri obiettivi – dichiara la presidente di Linea Condivisa Rossella D’Acqui – vale a dire costruire un progetto comune e condiviso che riunisca le forze progressiste con lo scopo di trovare soluzione concrete per migliorare la vita delle cittadine e dei cittadini di Varazze”.

“Questi cinque anni di amministrazione Bozzano-Pierfederici hanno portato solo degrado culturale, sociale e ambientale – afferma Nadia Repetto, referente del tavolo di lavoro ambiente di Linea Condivisa – Per questo vogliamo impegnarci affinché all’interno del programma della lista ‘Varazze domani’ tornino al centro temi fondamentali come la raccolta dei rifiuti, la tutela della costa, il rilancio del territorio in un’ottica di turismo sostenibile, la cura e la salute delle persone”.

“Per noi i nomi delle candidate e dei candidati costituiscono solo una parte del percorso di costruzione di un progetto credibile – spiegano D’Acqui e Repetto – infatti l’obiettivo primario deve essere quello di scegliere dei temi, affiancarsi a persone con competenze specifiche e costruire insieme un programma che traguardi le elezioni, per ripensare Varazze oltre i prossimi 5 anni di amministrazione”.

“Questa città vive un momento di profonda divisione e sofferenza: mancano i servizi, gli stimoli, la cura del territorio, la progettazione – concludono D’Acqui e Repetto – Per noi l’unica alternativa è puntare su un progetto nuovo, innovativo, propositivo e slegato dalle logiche della vecchia politica: ‘Varazze domani’ è l’unica lista civica che risponde a queste esigenze e a questi ideali”.