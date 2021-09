Valbormida, passaggio della terza Gran Fondo Alpi Liguri: ecco i tratti interessati dalla sospensione temporanea del traffico veicolare - IVG.it

Valbormida. Domenica 12 settembre si terrà la manifestazione ciclistica denominata “3° Gran Fondo ALPI LIGURI”, che, dopo la partenza prevista a Carcare alle 10.30, attraverserà anche il territorio dei comuni di Altare, Mallare, Bormida, Rialto, Magliolo, Calizzano, Murialdo, Millesimo, Osiglia, Plodio e Pallare.

E’ così stata disposta la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia nelle strade extraurbane interessate dal percorso della gara ciclistica agonistica. La sospensione avverrà prima del transito del veicolo indicante “inizio gara ciclistica” e fino al passaggio dell’auto con il cartello mobile indicante “fine gara ciclistica”.

Dall’organizzazione della gara saranno previsti itinerari alternativi, con apposita segnaletica, su cui poter deviare il traffico delle strade interessate alla sospensione. Inoltre, il divieto di passaggio nei tratti interessati oltre essere indicato per i veicoli è previsto anche per i pedoni che non potranno attraversare la strada.

Il Comando sezione Polizia Stradale di Savona provvede a rilasciare delega per servizio di scorta con l’impiego di 12 motociclisti.