Vado Ligure piange la scomparsa di Giorgio Brina - IVG.it

Vado Ligure. Lutto a Vado Ligure per la prematura scomparsa di Giorgio Brina.

L’imprenditore vadese è mancato ieri, mercoledì 8 settembre, all’età di 70 anni.

Brina era molto noto nel settore dei serramenti e dell’alluminio, ma anche nel mondo del volontariato, dove ha operato come volontario per la Croce Bianca di Spotorno e per l’Avis.

“Una persona molto devota alla famiglia, sempre pronto ad aiutare gli altri”, lo ricordano amici e conoscenti. L’imprenditore vadese lascia la moglie Maura, i figli Cristiano, Mirko e Daniele, e il nipote Samuele.

L’ultimo saluto a Giorgio Brina è in programma domani, venerdì 10 settembre, alle ore 9 presso il cimitero di Spotorno.