Vado Ligure, il Covid "cancella" a Segno la processione per la festa patronale di San Maurizio - IVG.it

Vado Ligure. La Confraternita di Santa Margherita in Segno comunica “con rammarico che a causa delle vigenti norme in materia di sicurezza e distanziamento, in occasione della Festa Patronale di San Maurizio del 26 settembre non avrà luogo la consueta processione”.

Nel rispetto quindi delle sopracitate norme, verrà celebrata soltanto la Santa Messa alle ore 18 presso la Chiesa Parrocchiale. La celebrazione Eucaristica sarà presieduta da monsignor Vittorio Lupi, vescovo emerito della Diocesi di Savona-Noli, e concelebrata dal parroco don Giuseppe Mario Ippolito.

“Con l’occasione – fa sapere la Confraternita – porgiamo un fraterno saluto a tutte le Confraternite Diocesane che tradizionalmente intervenivano alla Festa e ringraziamo tutti coloro che a titolo personale potranno intervenire alla celebrazione Eucaristica o si uniranno spiritualmente in preghiera”.