Vaccino, morto a 42 anni per aneurisma: funerale sospeso. Attesa per le perizie sui decessi sospetti - IVG.it

Liguria. E’ stato sospeso, per ora, il funerale di Emanuele Pileggi, in programma nella chiesa di Santo Stefano di Lavagna. L’ultimo saluto all’operaio Fincantieri dello stabilimento di Riva Trigoso, ucciso a 42 anni da un aneurisma cerebrale, avrebbe dovuto svolgersi ieri mattina ma la procura di Genova ha deciso di sospendere.

Il sostituto procuratore Giovanni Arena si è fatto consegnare da Asl 4 e policlinico San Martino le cartelle cliniche e certificato vaccinale di Pileggi. Il magistrato esaminerà la documentazione e valuterà se sia necessario un esame autoptico per chiarire le cause del decesso dell’operaio.

I medici del San Martino subito dopo il decesso (avvenuto giovedì scorso) avevano escluso una correlazione tra il vaccino (Moderna, effettuato il 30 agosto) e il decesso.

Intanto la vicenda di Pileggi sta rimbalzato sulle chat “no vax” e su alcuni media come esempio di morte poco chiara avvenuta temporalmente dopo l’iniezione di un vaccino anti-covid.

Entro la metà di settembre in procura a Genova arriveranno le perizie sulle morti anomale dopo la somministrazione di dosi di vaccino AstraZeneca e Pfizer aperte dai magistrati del pool sanità. Il medico legale Luca Tajana e l’ematologo Franco Piovella depositeranno le perizie sui cinque casi registrati a Genova e su cui sono stati aperti fascicoli di inchiesta.

Il primo dossier riguarda la professoressa di 32 anni Francesca Tuscano, uccisa da una trombosi dopo la somministrazione del siero anglo-svedese. Poi quello di Camilla Canepa, la studentessa di 18 anni morta a giugno per trombosi dopo un open day: alla giovane venne somministrato AstraZeneca. In mezzo altre tre morti di anziani ultrafragili tra i 70 e gli 80 anni, a cui erano stati somministrati sia Pfizer che AstraZeneca.

Sono stati gli stessi pm (Arianna Ciavattini e Stefano Puppo coordinati dal procuratore capo facente funzioni Francesco Pinto) a chiedere un’accelerata ai consulenti in vista dell’incontro del 16 settembre con i colleghi di altre 11 procure italiane e quelli di Eurojust. Per quella data, è prevista una riunione in video conferenza per mettere insieme tutti i decessi registrati con possibili legami coi vaccini ed elaborare un piano di strategie investigative comuni.

Per il caso di Camilla Canepa è molto probabile che verranno indagati i medici dell’ospedale di Lavagna. La ragazza si era presentata nel piccolo nosocomio il 3 giugno con un forte mal di testa, fotosensibilità e piastrinopenia. Le era stata fatta una tac senza contrasto ed era stata dimessa il giorno dopo. Il 5 era stata ricoverata di nuovo ma le sue condizioni erano apparse drammatiche. Trasferita al Policlinico San Martino di Genova era stata sottoposta a un doppio intervento per rimuovere i trombi e ridurre la pressione cranica ma dopo alcuni giorni per la studentessa venne dichiarata la morte cerebrale.