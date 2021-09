Urbe, alla scuola "Don Carlo Canepa" la piantumazione dell'Albero della Legalità - IVG.it

Urbe. Giovedì 30 settembre alle 11, presso la scuola “Don Carlo Canepa” in località Campè a Urbe, si terrà la piantumazione dell’Albero della Legalità organizzato dal Progetto di Vita con la collaborazione del Comune di Urbe.

Dopo aver piantumato l’Albero della Legalità a Verzino (Kr), Pallagorio (Kr), Umbriatico (Kr), Cirò Superiore (Kr), Carfizzi (Kr), Torre Melissa (Kr), Gioia del Colle (Ba), Casamassima (Ba) e Quirinale, la cerimonia di piantumazione dell’Albero della Legalità vuole continuare a “mantenere vivo il ricordo delle vittime di mafia, dei Servitori dello Stato onorando il ricordo di coloro che hanno pagato con la vita la lotta contro le mafie e di tutti coloro che continuano a lottare per un Paese più giusto e pulito”.

“Non ci si deve rassegnare al semplice ricordo, ma si deve essere esempi di continuità e di legalità sempre. L’Albero della Legalità vive grazie all’humus fertile delle persone oneste, dei veri uomini d’onore che ogni giorno vivono seguendo e rispettando la Legge. L’Albero della Legalità, in contrapposizione all’albero della malavita, ci ricorda che la legalità non è gratuita, va piantata, radicata, resa prospera e diffusa ovunque. La Legalità è vita, la nostra vita. Tutti insieme dobbiamo lottare per fare prendere coscienza di questo cancro, dobbiamo ripudiarlo e combatterlo e i primi dobbiamo essere noi cittadini accanto alle istituzioni e alle forze dell’ordine”.

Interverranno: Fabrizio Antoci, sindaco di Urbe; Antonio Cananà, prefetto di Savona; Adriana Colacicco, co-fondatrice del Progetto di Vita encomiato dal presidente della Repubblica italiana e dal presidente della Repubblica francese, Gerardo Gatti, co-fondatore del Progetto di Vita; Luigi Leonardi, testimone di giustizia, imprenditore anticamorra, autore del libro “La Paura Non Perdona”; Maria Battaglia, dirigente dell’istituto comprensivo di Sassello; Giorgio Leoncini, sindaco di Taglieto; Lia Zunino, vicesindaco di Sassello.

Alla cerimonia interverranno autorità civili, militari e religiose. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anticovid.