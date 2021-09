Un'altra scossa di terremoto in Liguria, epicentro nell'entroterra - IVG.it

Liguria. E’ stata registrata un’altra scossa in Liguria di magnitudo 2.1 – come riportato dall’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia – in alta Val Bisagno. Una scosa di lieve entità ma che comunque è stata sentita da non pochi cittadini residenti nell’entroterra genovese.

La scossa è stata registrata alle 04.42 con epicentro non lontano da Davagna, in alta Val Bisagno, a una profondità di nove chilometri. Anche a Bargagli, Lumarzo, Montoggio e in altre località limitrofe sono in tanti ad aver sentito la scossa.

Non si registrano danni a cose o persone. Nelle ultime settimane non è la prima volta che la terra si è mossa. Altre scosse sono state rilevate dall’Ingv nell’entroterra tra Casella e la Val Trebbia oltre che al largo della costa savonese.