“Una lista fondata su valori veri, sulle persone sul programma”: Pierfederici presenta Essere Varazze - IVG.it

Varazze. “Essere Varazze è un lista concreta, fatta di persone che vogliono dare il proprio contributo per il bene della città”. È ormai buio, anche se sono appena le nove di sera, a pochi minuti dalla presentazione della lista che sosterrà Luigi Pierfederici nella corsa alla poltrona di sindaco della città.

Sedici candidati, entusiasmo e mascherina per la foto di ordinanza. Una lista civica, composta da diverse sensibilità. È questo ciò che ha già ci aveva anticipato Pierfederici. “Le tessere dei partiti non contano. L’unico simbolo che conta è quello del nostro manifesto elettorale: il logo, lo stemma della città di Varazze”.

Mentre la statua di San Bartolomeo sovrasta le nostre teste, si riempie il giardino delle Boschine. Sedute distanziate e posti contingentati dalla pandemia. Perché Pierfederici ha scelto questo posto? “Un po’ per opportunità, vista la situazione sanitaria, ma anche per attaccamento al centro cittadino”.

Introdotto dal consigliere regionale ed ex sindaco della città, Alessandro Bozzano, con parole di grande affetto, dice ancora a Ivg.it “una lista fatta di nuove persone ma anche di uomini e donne d’esperienza, in grado di garantire continuità e concretezza al progetto di Essere Varazze che prosegue con gli stessi principi di sempre. Il nostro è un programma” conclude “che va avanti e non può essere limitato ad un solo mandato”.