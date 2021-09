Un libro ambientato a Savona e scritto da un savonese: sbarca in Usa "The Competition" di Francisco Saia - IVG.it

Savona. Un libro ambientato a Savona e scritto da un regista savonese sbarca oltre oceano. Stiamo parlano del giovane Francisco Saia e del suo “The Competition”, che da ieri, sabato 4 settembre, è stato stato ufficialmente pubblicato in USA.

Il testo, il primo libro di Saia, è basato su un’omonima sceneggiatura che il savonese scrisse nel 2019 e che ottenne due nomination come miglior sceneggiatura, una all’Asian Film Festival 2019 di Los Angeles e una al Lifft India Filmotsav di Mumbai. Il libro è scritto sotto forma di scriptbook ed è stato pubblicato dalla Dizzy Emu Publishing di Hollywood (nota casa editrice statunitense che pubblica romanzi e sceneggiature cinematografiche) e distribuito da Amazon (dove è possibile acquistarlo in forma cartacea).

La storia narra di Jarno Perosillo, un sedicenne savonese con il sogno di diventare un grande autore di storie, ma criticato e deriso da tutti (in particolare dal patrigno e da un bullo della sua scuola) poiché ha un pessimo rendimento scolastico. Un giorno Jarno viene a sapere che è stato stabilito un importantissimo concorso di sceneggiatura a livello mondiale. Il giovane, comprende quindi che questo concorso potrebbe essere l’occasione giusta per realizzare il suo sogno e far capire a tutti che è un ragazzo talentuoso. Jarno per potersi preparare al meglio nel gareggiare al concorso, chiede ripetizioni a Vito, un ex sceneggiatore, molto famoso in gioventù, ma ora decaduto in fallimento a causa di gravi problemi con di alcolismo e depressione.

“Dopo la recentissima mia vittoria al Paranà Internacional Films Festival, è un onore immenso poter vedere una mia sceneggiatura, resa pubblica a livello commerciale sotto forma di libro in America, per lo più prodotta da un casa editrice di Hollywood, la patria del cinema mondiale”, commenta Saia.

“In questo periodo i miei prodotti stanno riscontrando un buon successo a livello internazionale, prima in Argentina, ora a Hollywood, mi sembra di vivere assolutamente in un sogno, anzi in una bellissima favola. Ma ciò che mi rende sempre più orgoglioso e fiero di me stesso è il fatto di aver scritto un’opera ambientata a Savona, la mia amata terra natia, e vederla pubblicata in America. Il mio obiettivo è quello di far conoscere a Hollywood e al mondo intero la bellissima Savona e la bellissima Liguria”, conclude il giovane autore.