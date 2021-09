Un autore per tre libri - IVG.it

I tre libri di oggi sono usciti dalla penna dello stesso autore, un nome noto e imperdibile! Ecco a voi tre libri del grande Daniel Pennac.

“Il paradiso degli orchi”

Primo capitolo della saga di Malaussène, ci vengono presentati tutti gli indimenticabili personaggi che cresceranno in ogni libro; preparatavi ad un viaggio a Belleville insieme al capo famiglia Benjamin e ai suoi fratelli Louna, Clara, Térèse, Jérémy, il Piccolo e, ovviamente, il cane epilettico Julius. In realtà la famiglia Malaussène è molto più vasta: i vicini di casa, gli amici e la proprietaria del ristorante arabo Yasmina, sorta di madre adottiva. Scorrevole e accattivante, divertente e toccante un libro imperdibile, edito da Feltrinelli.

“Troppo pagato per quello che faccio, ma non abbastanza per quanto mi rompo.”

Trama

Benjamin lavora come capro espiatorio- ricevendo le scenate dei clienti scontenti e facendo scene tanto pietose da fargli ritirare le lamentele- in un grande magazzino. Qui iniziano ad esplodere delle bombe e Malaussène viene subito sospettato, sia per il suo lavoro sia per la sua presenza ogni volta che ne esplode una. Nonostante questo mantiene il suo buon umore e, per risolvere il mistero e scagionarsi, indagherà lui stesso; attirando l’attenzione di Julie, una giornalista, riuscendo a ridare una certa sicurezza alla scalcinata famiglia.

Daniel Pennac – pseudonimo di Daniele Pennacchioni – è uno scrittore francese classe del ’44. Professore e scrittore è autore di molti scritti, che variano dal saggio al romanzo, ai libri per bambini. Dalle sue opere sono stati tratti spettacoli teatrali, film e fumetti.

Un libro per i bambini

Come abbiamo detto Pennac è un autore in grado di toccare temi importanti anche nella narrativa per ragazzi, con uno stile sempre spensierato ma mai banale.

Per i più piccini

“Ernest e Celestine”

Un libro dolce e toccante, che parla al cuore di tutti, esprimendo amicizia e diversità, coraggio e amore; edito da Feltrinelli età di lettura dai 5 anni in poi.

“Perché la felicità è insieme qualcosa di immenso e di minuscolo. Descrivere l’immensa felicità di Ernest e Celestine è facile, basta una frase: Ernest e Celestine erano immensamente felici.”

Trama

Il mondo è diviso in due: il mondo degli orsi e quello dei topi, tanto distinti e lontani da evitarsi l’un l’altro. A scombussolare quest’ordine ci penseranno Ernest- pacifico e imponente orso- e Celestine- intraprendente e aspirante pittrice topolina- e la loro bizzarra amicizia.

Per i più grandi

“L’occhio del lupo”

Una copertina scura, giocata tra il nero il viola e l’argento, che però non ispira paura. Agata, infatti, non è un libro horror ma una storia di amicizia. Oltre alla bellissima storia il libro è impreziosito dalle illustrazioni dell’autore, rendendo la lettura più scorrevole e accattivante. Edito da Castoro un libro imperdibile per gli amanti di mostri buoni, palazzi spettrali, e lettori dagli 8 anni che hanno voglia di avventura.

Il ragazzo è immobile, ritto davanti al recinto del lupo. Il lupo va e viene. Gira in lungo e in largo senza mai fermarsi. “Che scocciatore, quel tipo…”. Ecco quel che pensa il lupo.

Trama

In un zoo s’incontrano il lupo, chiuso in gabbia, e un ragazzo. Osservandolo il ragazzo si accorge che il lupo ha un occhio solo e così tiene chiuso uno dei suoi. Colpito da questo gesto sensibile il lupo decide di rompere il silenzio tra le due razze e inizia a parlare con il giovane. I due si raccontano così le loro vite e dei luoghi in cui hanno vissuto.

