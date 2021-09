UMS Ultramarathon, l'albenganese Marcello Savaia tra i 120 ultra runners - IVG.it

Si chiama Marcello Savaia, abita ad Albenga, ha 56 anni di età, di mestiere fa l’arredatore di negozi, ed è uno dei 120 ultra runners che hanno partecipato, in questo fine settimana, ad una delle gare podistiche più dure di tutta Europa,: la UMS Ultramarathon, da Milano a Sanremo.

Partito venerdì scorso alle 10 dalla Darsena di Milano in Porta Ticinese, ha avuto a disposizione ben 52 ore per percorrere di corsa i 285 km che separano Milano dalla Città dei Fiori con l’arrivo questa mattina.

UMS Ultramarathon, dal 2014, è la più lunga ultra maratona non stop d’Europa. Un’impresa eroica che in 285 km, toccando 54 Comuni, da milano a sanremo, attraversa la pianura, scala il Turchino e arriva a conquistare la costa del ponente ligure, tutto in due giorni e due notti.