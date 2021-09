UltrAndoraRun, il 3 ottobre la sfida contro i propri limiti - IVG.it

Andora. Mese impegnativo e ricco di speranze per l’Asd RunRivieraRun, quello di ottobre. In attesa del ritorno della mezza maratona programmata per il 24 ottobre e per la quale si parla già di un’autentica invasione di podisti per le strade che congiungono Finale Ligure a Loano, domenica 3 ottobre è in programma la seconda edizione dell’UltrAndoraRun, l’ultramaratona allestita nel porto di Andora che lo scorso anno fu tra le pochissime gare di lunga distanza realizzate in mesi di quasi totale assenza di eventi podistici.

Si gareggiò a novembre, con le vittorie nella 12 Ore dell’argentino Pablo Barnes (137,071 km percorsi) e di Sonia Lutterotti (122,730 km), mentre nella 6 Ore trionfarono Alessandro Civitiello (74,980) e Virginia Oliveri (73,720). Proprio Barnes e la Oliveri, compagni anche nella vita, sono i testimonial dell’evento, inserito nei calendari Fidal e Iuta.

Quest’anno la novità è l’introduzione della 6 Ore a staffetta, per squadre da 2 a 6 componenti, che prenderà il via insieme alle prove individuali.

I concorrenti affronteranno un circuito di 2 chilometri, da ripetere più volte possibile, già misurato e certificato dai misuratori Fidal, completamente disegnato all’interno della Marina di Andora. L’allestimento della gara sarà in piena osservanza delle disposizioni anti Covid, prevedendo quindi una postazione personale per ogni atleta dove posizionare i ristori, mentre lo spugnaggio sarà possibile solo nella zona di neutralizzazione; niente docce, ma utilizzo di bagni e spogliatoi costantemente sanificati da personale dell’organizzazione.

Le iscrizioni sono già in corso, al costo di 35 euro per la 12 Ore, 30 per la 6 Ore e 15 euro ad atleta per la staffetta. Sono gli stessi importi dello scorso anno, ma vanno versati entro il sabato di vigilia, non sarà infatti possibile iscriversi il giorno di gara. Il via verrà dato alle ore 9,30, quindi la chiusura della manifestazione sarà nel cuore della serata, con premiazioni immediate. L’arrivo sotto i riflettori sarà un ulteriore elemento di distinzione della corsa, un evento attesissimo che sta richiamando molti atleti anche da fuori regione.

Per informazioni è possibile consultare il sito ufficiale https://www.ultrandorarun.com/.