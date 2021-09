Tutto pronto per la diciassettesima edizione di Dolcissima Pietra: ecco il programma - IVG.it

Pietra Ligure. Domani, sabato 18 settembre, alle ore 10.30, si inaugura la diciassettesima edizione di Dolcissima Pietra. Al taglio del nastro sarà presente l’assessore regionale Marco Scajola, il sindaco Luigi De Vincenzi, istituzioni locali ed esponenti delle principali attività produttive pietresi e della provincia di Savona.

“Sono lieto di poter inaugurare la manifestazione “Dolcissima/Bellissima Pietra”, un evento che unisce le eccellenze enogastronomiche del territorio alla cultura” afferma l’assessore regionale Marco Scajola, che prosegue: “Complimenti agli organizzatori, che anche quest’anno, nonostante il perdurare della pandemia, con grande impegno e determinazione sono riusciti a realizzare , in totale sicurezza, questa edizione del format, che rappresenta un ottimo strumento di promozione non solo per Pietra Ligure, ma per tutto il suo comprensorio e valorizza i prodotti liguri.”

Inoltre, in occasione di Dolcissima Pietra si svolgerà anche l’ormai noto concorso delle Vetrine a tema organizzato in collaborazione con l’Associazione Facciamo Centro. In vetrina, saranno esposte le opere del noto vignettista inglese, di origini liguri Massimo Fenati. La mostra di Massimo Fenati, Foodle, è un inno ai prodotti tipici ed alla gastronomia italiana. L’idea nasce dall’estrema creatività di Fenati che unisce il cibo da qui la parola “food”, a soggetti disegnati a mano libera che l’artista chiamo scarabocchi “doodle”

Massimo Fenati. Inizialmente lavora nel campo del design, iniziando nello studio del designer inglese Jasper Morrison e poi spostandosi in altri studi tra cui Pentagram, David Chipperfield Architects e Studio Reed. Nel 2003 si mette in proprio e disegna prodotti per diverse ditte inglesi (Innermost, Livingetc, Crabtree & Evelyn e Isos Collection). Nel 2006 inizia la professione di fumettista con il primo libro di Gus & Waldo (Gus & Waldo’s Book Of Love), pubblicato da Orion Books in Gran Bretagna e in altri paesi anglofoni quali Irlanda, Australia, Nuova Zelanda e Canada. A questo primo volume ne fanno subito seguito altri due e la traduzione della serie in diverse lingue straniere. I libri di Gus & Waldo sono apparsi in Brasile, Germania, Austria, Svizzera, Finlandia ed Italia. Nel 2015 ha pubblicato in Italia un nuovo libro con gli stessi personaggi dal titolo Arte Pinguina. Fenati lavora anche come animatore e con dei cortometraggi animati basati sui libri di Gus & Waldo ha vinto i premi popolarità del pubblico al festival di animazione IRIS di Rio de Janeiro, al Queersicht Film Festival di Berna e il concorso Sub-Ti per cortometraggi alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nel 2009. Nel 2001 Fenati pubblica il libro di vignette 101 Uses For A Dead Meerkat con Boxtree in Gran Bretagna e nel 2013 con Arnoldo Mondadori Editore in Italia. Fenati collabora con ditte di produzione televisiva inglesi e produce grafica televisiva ed animazioni per programmi per canali inglesi quali BBC e Channel 4, tra cui Malattie imbarazzanti, Stephen Fry Gadget Man e Ripper Street. Nel 2012 collabora anche con Il Fatto Quotidiano, sulle cui pagine pubblica il fumetto per bambini Cico e Toto. Dal 2014 collabora con Il Corriere della Sera, sul cui sito pubblica una rubrica gastronomica illustrata:La Cucina a Fumetti. Si occupa delle illustrazioni per La Mennulara una graphic novel basata sul best-seller di Simonetta Agnello Hornby del 2002. Collabora con la BBC, Sky e molti grandi marchi internazionali da Kekkiggs’ a Canon, Bauli e molti altri.

La Giuria del Concorso Vetrine a Tema vedrà nel 2021 una commissione d’eccezione composta da: Claudia Oliva, fotografa e giornalista Presidente di Giuria, dal giornalista Stefano Pezzini, dalla direttrice della Fondazione De Mari Anna Cossetta, dal Presidente dell’Associazione E20 e da Luciano Costa organizzazione Dolcissima Pietra.

L’edizione 2021, avrà per tema “La Vision” ossia saper prevedere il futuro, abilità che ha contraddistinto l’operato di Amadeo Peter Giannini, di origine ligure che ha fondato prima la Bank of Italy e poi la Bank of America, a cui dedicheremo alcuni eventi dell’area Bellissima, il contenitore culturale di Dolcissima. Tutti i partecipanti al concorso saranno premiati con i prodotti di Assaggia La Liguria oltre che, per i 5 individuati dalla Giuria, con le targhe per diverse tematiche: 1 Premio Primo Assoluto; 1 Premio per la Creatività; 1 Premio per l’Innovazione; 1 Premio per la Valorizzazione del territorio e 1 Premio per lo Stile.

Il programma completo

Sabato 18 e domenica 19 settembre ritorna Dolcissima Pietra e lo fa per la sua diciassettesima volta nelle piazze, nel centro storico e sul lungomare di Pietra Ligure.

Assaggia La Liguria sarà presente con una stand di promozionale, dove si faranno attività divulgative e degustazioni.

Assaggia la Liguria è la kermesse ufficiale dei prodotti agricoli a Denominazione d’Origine del nostro territorio.

Un progetto di comunicazione armonico che racconta, insieme, i tre sapori simbolo del nostro territorio: Basilico Genovese DOP, Olio DOP Riviera Ligure e vini DOP liguri. È un programma dei Consorzi di Tutela del Basilico Genovese DOP e dell’Olio Extravergine Riviera Ligure DOP insieme all’Enoteca Regionale della Liguria, con il sostegno dalla Regione Liguria.

Il Messaggio del Vice Presidente della Regione Alessandro Piana.

“Dolcissima Pietra preannuncia una delle edizioni più interessanti degli ultimi anni – aggiunge il vice presidente e assessore con deleghe all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana- che vede consolidare tradizione ed eccellenze tramite l’esaltazione dei prodotti agroalimentari, della lavanda, dei vini liguri, in particolare con “Assaggia La Liguria” , il programma dei Consorzi di Tutela del Basilico Genovese DOP e dell’Olio Extravergine Riviera Ligure DOP insieme all’Enoteca Regionale della Liguria, con il sostegno dalla Regione Liguria. Ringrazio pertanto gli organizzatori OroArgento, il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e tutti i partecipanti che impreziosiscono la coda di un’estate dove l’enogastronomia e i sapori del territorio hanno trainato la ripresa e incantato l’immaginario collettivo con le nostre peculiarità e il trionfo del gusto”.

Sarà, nuovamente, una Special Edition, essendo ancora in tempi di Covid-19 e tutte le normative vigenti saranno rispettate, anche con l’aiuto di una Squadra specializzata che controllerà la temperatura e farà sì che i distanziamenti vengano rispettati e le mascherine utilizzate laddove sia necessario. L’organizzazione di Dolcissima è la riprova che, seguendo le norme e lavorando con una Amministrazione illuminata, si può ripartire per dare slancio al nostro territorio.

Dolcissima Bellissima 2021 sarà un tripudio di eventi che fanno da sfondo all’area espositiva. Tra le novità del 2021 ci sarà anche la presenza di diverse associazioni locali, tra le quali l’Auser che ha realizzato una collezione di dolci di pannolenci che saranno messi in vendita per una raccolta fondi a favore dell’importante attività svolta dall’Auser di Pietra Ligure. (si veda in allegato una fotografia di dolce di pannolenci realizzata dall’Auser).

Nell’area Wedding saranno esposte le torte realizzate dal pasticcere Giocchino La Mendola dedicati agli sposi: Si partirà con la torta dedicata alla “Proposta” per arrivare ad altre torte classiche e moderne. (alleghiamo la fotografia della torta fatta per la Proposta di Matrimonio.

“Siamo contenti di essere riusciti a realizzare, nuovamente e nonostante le ancora perduranti limitazioni legate al Covid 19, questa bella manifestazione che da diciassette anni chiude la stagione estiva pietrese e di essere riusciti a farlo nel rispetto delle norme di sicurezza – commenta il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi – “Dolcissima Pietra” è sempre cresciuta di anno in anno e lo continua a fare anche in questi difficili tempi pandemici, rinnovandosi e diventando un’esperienza sensoriale ed emozionale attorno al tema della “vision”, vale a dire di quella preziosa attitudine di riuscire a guardare oltre l’orizzonte, e momento importante per parlare di turismo e confrontarci su nuovi progetti di sviluppo per il nostro territorio, consolidando quelli che sono, oltre al mare e alla spiaggia, i nostri punti di forza e cioè outdoor, family ed enogastronomia. Cultura, creatività ed esperienzialità, intese come nuove energie per il territorio, sono la linfa delle nostre proposte e, ancora una volta, dimostrano il loro valore aggiunto e la loro versatilità per valorizzare al meglio la nostra città e le sue attività produttive, oltre che occasione di forte attrazione turistica e su di essi continueremo ad investire. Insieme a tutta l’Amministrazione, ringrazio OroArgento per l’organizzazione e per le molte idee e proposte messe in campo e tutte le realtà che si sono coinvolte i questa bella sfida, a partire dalle attività produttive del centro storico che, come sempre, non fanno mai mancare la loro disponibilità” conclude il Sindaco.

“Una due giorni dedicata a ciò che di “buono” e di “bello” si può gustare ed incontrare in Liguria. Come già nel 2020, anche quest’anno sarà una “special edition” che reinterpreta in modo diverso il format originale, diventando un “laboratorio” di idee, contenuti, proposte e occasioni a servizio dello sviluppo dell’attrattività turistica della Riviera e della ripresa post Covid – esordisce il Vice Sindaco e Assessore al turismo Daniele Rembado – Sarà un momento di comunicazione e promozione del nostro territorio in tutte le sue sfumature, in linea con il leitmotiv della nostra stagione estiva 2021 ”Il mare è solo l’inizio” e di messa a punto di strategie utili a sviluppare quel turismo esperienziale e di “destinazione” che ormai da diversi anni caratterizza la proposta turistica pietrese e che pensiamo possa essere la “marcia” giusta per valorizzare compiutamente tutte le nostre eccellenze, dal mare all’outdoor, dall’entroterra alla costa, dall’enogastronomia, alle tradizioni, alla storia, all’arte. In questo contesto, “Dolcissima Pietra” è una bella occasione per gli operatori del settore per approfondire nuove opportunità di visibilità e ampliare, nell’insieme di incontri, sensazioni, gusti e colori legati a doppio filo dalla dimensione culturale, le occasioni di offerta e attrazione turistica.” conclude Rembado.

Dolcissima Pietra, da qualche anno, ha aggiunto un nuovo settore, Bellissima, il suo contenitore culturale che, in questa edizione, crescerà ancora con al suo interno performance, conferenze, presentazioni di libri, concerti, spettacoli di danza e luci; tutto questo non dimenticando l’Area dei Meeting della Dolcezza con laboratori sulle Wedding Cake condotte dallo Chef Gioacchino La Mendola, presentazione di aziende sia presenti all’evento sia di Confartigianato Liguria, che faranno degustare i loro prodotti di eccellenza, la Regione Liguria con Assaggia la Liguria, la novità dell’inserimento di spazi dedicati ad eccellenze piemontesi per promuovere Territori e far crescere sinergie e partnership con altri eventi enogastronomici; le vetrine a tema delle attività dell’Associazione Facciamo Centro dove verrà riproposta, a grande richiesta, la Mostra Foodle di Massimo Fenati con una giuria qualificata che decreterà la Vetrina più bella di Dolcissima.

Il tema attinente all’oggi ed al futuro: La Vision. Vale a dire la capacità di vedere oltre, di creare, capacità tipica dei liguri, come Amadeo Peter Giannini. Lo stimolo che intende dare Dolcissima e Bellissima in questo 2021 è di tornare a produrre nuove idee per la ripartenza dei settori agroalimentare, turistico e dell’intrattenimento che hanno avuto uno stop significativo.

L’evento inaugurale di Dolcissima Bellissima sarà un omaggio alla Liguria ed ai suoi prodotti di eccellenza.

Il programma nel dettaglio:

Dopo il taglio del nastro, che si terrà presso Piazza San Nicolò alle ore 10.30 di sabato 18 settembre, si svolgerà la performance a cura dell’attore e regista, Pino Petruzzelli: Di Padre in Figlia. L’evento si svolgerà nell’area Bellissima, il contenitore culturale di Dolcissima Pietra in Piazza Vittorio Emanuele II.

Si parlerà di Liguria, del territorio e delle aziende agricole che sempre di più passano di padre in figlia, segnando un passaggio generazionale tutto al femminile. Durante l’incontro saranno presentate le Aziende Agricole: Bio Vio di Bastia di Albenga (SV) e Maria Donata Bianchi di Diano Arentino (IM), che guideranno il pubblico in una degustazione di vini. Si tratta di due aziende agricole che stanno passando di padre in figlia, dando una continuità ed un ulteriore slancio alle produzioni di qualità liguri.

Introdurrà l’incontro Cristina Bolla, che parlerà del tema della manifestazione e di quanto sia importante valorizzare il territorio attraverso eventi divulgativi. Tra gli interventi istituzionali ci sarà: il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, Daniele Rembado Vice Sindaco e Assessore alla cultura del Comune di Pietra Ligure e la dirigente del settore Agricoltura di Regione Liguria, Gloria Manaratti. Molte sono le istituzioni che hanno confermato la loro presenza all’evento, importante segnale di una ripartenza e di supporto alla storica manifestazione ligure.

La Vision che ha avuto il filantropo, che sarà al centro di questa edizione di Dolcissima e Bellissima, Amadeo Peter Giannini, di origini liguri, che fondò prima la Bank of Italy e poi la Bank of America e diede un grandissimo impulso a tutta l’industria cinematografica di Hollywood, finanziando artisti del calibro di Walt Disney (Biancaneve e i sette nani), Charlie Chaplin (Il Monello), Frank Capra (La Vita è meravigliosa) ed opere rimaste, da allora, nella storia e dalla storia ai giorni nostri (Il Golden Gate Bridge).

Sabato 18 alle ore 16.30 si terrà un incontro tematico dedicato ad Amadeo Peter Giannini dove saranno presenti: l’Assessore al marketing territoriale del Comune di Genova Laura Gaggero, il Consigliere di Città Metropolitana di Genova Franco Senarega, entrambi anche membri del Centro Studi Amadeo Peter Giannini. Al termine si terrà una performance di 8 stazioni dedicate alla vita di questo illustre filantropo si svilupperà nel Centro storico e sul Lungomare della cittadina rivierasca. La Commedia dell’Arte è il genere di performance che verrà allestita a Pietra Ligure, durante la quale verranno messi in scena i momenti significativi della vita di Amadeo Peter Giannini: dalla partenze dei giovanissimi genitori da Favale di Malvaro a San Jose in California, all’ingresso di A.P. Giannini nell’azienda di famiglia che da semplice attività agroalimentare diventa un’industria redditizia, dalla fondazione della Bank of Italy alla terremoto di San Francisco, dall’incontro con Charlie Chaplin e l’Ing. Strauss all’intervento sul Piano Marshall dove sostenne il nostro paese con un’ingente somma di denaro per la ripartenza. (alleghiamo il programma completo). La performance si può vedere a piccoli gruppi, presentandosi alle ore 17.30 presso Piazza Vittorio Emanuele II. La performance verrà ripetuta diverse volte per soddisfare tutte le richieste in sicurezza.

Il programma curato dal Centro Studi Amadeo Peter Giannini e da Genova Liguria Film Commission, fa parte del progetto “Alfabetizzazione all’Audiovisivo” per valorizzare le professioni legate al mondo del cinema, pubblicità, serie tv e altri progetti audiovisivi.

Per quanto riguarda i Meeting della dolcezza, che si svolgeranno all’interno della Chiesa di Piazza La Pietra per gentile concessione della Parrocchia di San Nicolò, si terranno gli incontri dedicati alla realizzazione delle torte nuziali, più note come wedding cakes. Si parlerà di gelato artigianale di miele e di prodotti della tradizione ligure e del mercatino dei prodotti piemontesi. Lo spazio espositivo di Assaggia La Liguria organizzerà diversi incontri sui prodotti dei tre consorzi DOP basilico, vino e olio.

PROGRAMMA EVENTI ASSAGGIA LA LIGURIA – Piazza San Nicolò

Sabato 18 settembre

ore 11.00 L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI DOP – Assaggia la Liguria Show: storia, usi e abbinamenti delle nostre eccellenze DOP: vini liguri, olio DOP Riviera Ligure e Basilico Genovese DOP, dal mito del pesto al mortaio e oltre…

ore 15.00 e ore 17.30 ALESSANDRO RACCA INTERPRETA L’OLIO DOP RIVIERA LIGURE NELL’ARTE BIANCA a cura del Consorzio di tutela dell’Olio DOP Riviera Ligure

ore 16.30 IL LATO DOLCE DEI VINI LIGURI DOP e IGP: monografie enologiche a cura di Enoteca Regionale della Liguria

ore 19 e 21 VERY IMPORTANT DRINK MADE IN LIGURIA: COCKTAIL SHOW AL BASILICO GENOVESE DOP, l’ingrediente speciale per drink unici al sapore di Liguria con Matteo Borea a cura del Consorzio di tutela del Basilico Genovese DOP

Domenica 19 settembre

ore 11.00 – ore 15.00 – ore 18.00 L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI DOP – Assaggia la Liguria Show: storia, usi e abbinamenti delle nostre eccellenze DOP: vini liguri, olio DOP Riviera Ligure e Basilico Genovese DOP, dal mito del pesto al mortaio e oltre…

ore 16.30 Il lato dolce dei vini liguri DOP e IGP: monografie enologiche a cura di Enoteca Regionale della Liguria

Il programma musicale di Bellissima prevede due presenze d’eccezione in Piazza Vittorio Emanuele II, i Maestri Eliano e Andrea Calamaro, sabato 18 alle ore 21.30 si esibiranno in un concerto dal titolo Liguria terra da film e da fiction (si veda il curriculum del maestro Eliano Calamaro), mentre alle ore 18.00 di domenica si esibirà il Maestro e compositore Luigi Giachino con una performance dal titolo: Immaginando in musica. Concerto dedicato ai percorsi musicali dei film, con pianoforte. Per quanto riguarda la Rassegna Musica in Centro, ci saranno le performance musicali dell’Accademia Musicale del Finale domenica 19 dalle ore 16.30, in Piazza La Pietra e Piazza San Nicolò.

Sabato 18 settembre, alle ore 21.00 in Piazza Vittorio Emanuele II ci sarà la presentazione del libro di Claudio Paglieri, giornalista de Il Secolo XIX, dal titolo: Fine Corsa. Nella stessa piazza, domenica alle ore 11.00 verrà presentato il libro della giornalista e scrittrice Barbara Spadotto, dal titolo: Ti verrò a cercare in sogno.

Domenica dalle ore 15.30 si parlerà di cinema e di come si diventa attori, registi e produttori con l’attore Andrea Bruschi, il regista Michele Rovini ed il produttore Ezio Landini. Ci saranno anche le proiezioni dei film, videoclip e serie dei tre ospiti.

Ci sarà un’altra novità dedicata ai Dolci con l’allestimento dell’area Wedding Cakes in piazza San Nicolò e al tramonto di sabato 18 settembre, lungo le vie del centro storico si terrà una performance dal titolo Luci in Centro. Una performance con luci e balletti a cura dell’Associazione Facciamo Centro e Fem Spettacoli.

Anche i responsabili del progetto Lavanda del Comune di Pietra Ligure e dell’Associazione Produttori Lavanda Riviera dei Fiori, organizzeranno delle degustazioni di prodotti a base di lavanda.

Un ringraziamento va all’Amministrazione Comunale di Pietra Ligure ed in particolare al Sindaco Luigi De Vincenzi e all’Assessore Daniele Rembado per aver dato la possibilità di dare continuità ad un evento molto atteso e di destinazione.

Alcune biografie degli ospiti

Pino Petruzzelli

Drammaturgo, regista e attore del Teatro Ipotesi di Genova. Dopo gli studi presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma, lavora per mettere la cultura al servizio di importanti cause sociali, andando a conoscere in prima persona le realtà che poi racconta. Per undici anni è drammaturgo, regista e attore protagonista del Teatro Nazionale di Genova. Oggi è membro dell’Assemblea dei Soci. Collabora con l’Università di Genova. Per la Casa Editrice Chiarelettere pubblica “Non chiamarmi zingaro” e “Gli ultimi”. Per Pentagora Edizioni pubblica “Io sono il mio lavoro – Storie di uomini e di vini”. Dal 2000 è direttore artistico del Festival “Tigullio a Teatro” a Santa Margherita Ligure. Dal 2018 è Direttore Artistico del Progetto Liguria delle Arti.

Luigi Giachino

Diplomato in pianoforte e composizione con il massimo dei voti al Conservatorio di Torino con Maria Gachet e Gilberto Bosco, ha proseguito gli studi con Vincenzo Vitale e Giorgio Ferrari. Ha conseguito un attestato di specializzazione CEE in composizione, arrangiamento e direzione d’orchestra di musica extracolta. I suoi lavori cameristici, sinfonici e lirici, sono eseguiti periodicamente in concerti e registrazioni. E’ stato fellow della Bogliasco Foundation per la composizione del melodramma “La casa del nonno” (Sonzogno).Tra i premi, nel 1993 ha vinto una borsa di studio della Direzione Generale SIAE per studiare con Carlo Savina e ne è diventato assistente in diverse sedi (Scuola di Musica di Fiesole, Conservatorio di Genova, Alassio Laboratorio Musica, ecc.). E’ autore di balletti, musiche di scena e schermiche per vari committenti fra i quali Raidue, TorinoSpettacoli, Ministero dell’Ambiente – Commissione Europea DG XI – Lipu, Città di Torino, Giugiarodesign, Raitre, Università di Torino, Accademia Regionale di Danza di Torino, International Help, Centro Estero Camere di Commercio Piemontesi. Spesso impegnato in concerti, masterclass e giurie di concorso, dal 2004 al 2007 è stato docente presso l’Università di Torino e di Genova e responsabile musicale della televisione universitaria Extracampus. Ha svolto attività musicale in Francia, Spagna, Germania, Austria, Principato di Monaco, Siria, Slovenia, Romania, Polonia, Svizzera, Belgio, Turchia, Brasile e Giappone. Dal 1986 svolge attività organizzativa per più Enti, Associazioni e Amministrazioni Pubbliche. Recentemente ha realizzato, con il flautista Giuseppe Nova, un Compact Disc edito dal quotidiano La Stampa di Torino. Dal 1990 è titolare di cattedra di Composizione presso il Conservatorio di Genova, in cui è attualmente Referente di Dipartimento, Consigliere Accademico e responsabile della Produzione e della Comunicazione. Nel 2017, su incarico del Comune di Genova, ha assunto il ruolo di Mentor nel progetto europeo EMI (European Music Incubator). E’ pubblicato da Curci, Nuova Fonit-Cetra, Warner, Casa Sonzogno, Esagono, Carocci, Gremese, Kaplan, Il Foglio Letterario, Chiaramonte, TGE, Gioiosa, Gli archivi del ‘900, Cartman, RTI Music Division (Mediaset), Zedde, Fonoplay, Velut Luna, La Stampa.

Eliano Calamaro

Ha seguito gli studi di violino presso il Conservatorio Nicolò Paganini di Genova sotto la guida del M° Renato De Barbieri. Con lo stesso Maestro ha frequentato per sette anni i corsi di perfezionamento al Mozarteum di Salisburgo. Già nei primi violini dell’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova previa audizione nel 1982 e previo concorso dal 1983. Ha eseguito il 27 maggio 2001 a Parma in occasione dell’anniversario della morte di N. Paganini in prima esecuzione mondiale sulla tomba dello stesso Paganini:(Quartetto) M.S. 132 dedicato a Camillo Sivori.

In questi ultimi anni ha studiato col M° Giuseppe Gaccetta, fino alla scomparsa di quest’ultimo, e si è dedicato allo studio del metodo per violino scritto dal M° Francesco Sfilio: “Nuova Scuola Violinistica Italiana” basata sui principi tecnici Paganiniani. Dall’anno 2011 è direttore dell’Orchestra a plettro del “Circolo Mandolinistico Risveglio” di Genova. Nell’ottobre 2012, su invito del professor Carlo Molina Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai ha partecipato a una serie di eventi a Shanghai e a Suzhou volti a presentare anche in Cina l’originario metodo violinistico di Nicolò Paganini. Ha suonato come solista e in trio nel concerto dedicato al bicentenario della nascita di Camillo Sivori il 25 ottobre 2015, giorno della ricorrenza, nell’ambito dei “Concerti Aperitivo” organizzati dal Teatro Carlo Felice di Genova.

Nel marzo 2016, nella sala Paganini del teatro Carlo Felice, ha suonato e tenuto una conferenza, organizzata dalla GOG (Giovine Orchestra Genovese) dal titolo “Intorno alla tecnica paganiniana – Da Locatelli al violino del nostro tempo”. Dal 2017 fa parte del quartetto Paganini Sivori con cui si è esibito recentemente rappresentando il Teatro Carlo Felice in più occasioni. Per: Estate con il Carlo Felice al Teatro Sociale di Camogli. Per “Controcanti”…..aspettando il Paganini Genova Festival. Per il giorno della Festa della Bandiera di Genova e di San Giorgio ha eseguito l’Inno di San Giorgio nel Salone Maggior Consiglio di Palazzo Ducale il 23 aprile 2019. Fa parte del Gruppo “I Soin de Zena”(I Suoni di Genova) col quale vengono eseguite musiche di cantautori Genovesi. Ha suonato il violino Guarneri del Gesù il” Cannone” appartenuto a Nicolò Paganini il 9 febbraio 2018 in occasione del: CONCERTO DI BENVENUTO ALLA NUOVA AMMINISTRAZIONE. Suona un magnifico violino Marino Capicchioni del 1938.

Andrea Bruschi

Nei primi anni novanta incide il proprio primo album per l’etichetta Sony, con il duo new wave Bronco Billy; il singolo Chained Heart entra nelle classifiche giapponesi e il duo è invitato al Festival di Osaka suonando al Tokio Dome.[1] Pochi mesi dopo il duo si scioglie.

Nel 2001 partecipa come protagonista al film 500!, nel quale interpreta anche la colonna sonora curata da Mao. È leader e cantante del gruppo Marti[2], il cui primo album Unmade beds esce nel settembre 2006 per l’etichetta Green Fog Records. I videoclip Buying thinghs from your past e September in the rain, girati dal regista Lorenzo Vignolo, vengono trasmessi in rotazione su MTV. Successivamente la band firma per l’etichetta canadese FOD Records con cui pubblica il precedente disco in Germania e produce il nuovo album “Better Mistakes”, uscito in Italia nel 2011[3]. Nel 2016 il gruppo torna con l’album “King of the Minibar” registrato tra Londra, Berlino e l’Italia, che chiude la trilogia discografica del gruppo.[4] Come attore, oltre a 500!, del quale è anche sceneggiatore e produttore, partecipa ad altri film come Il partigiano Johnny (2000), Lavorare con lentezza (2004) di Guido Chiesa, e Nativity (2006) di Catherine Hardwicke. È inoltre protagonista di due film horror: Demonium (2001) di Andreas Schnaas e I tre volti del terrore (2004) di Sergio Stivaletti. In seguito è nel cast di Nelle tue mani (2007), regia di Peter Del Monte, Hermano (2007), regia di Giovanni Robbiano, Guido che sfidò le Brigate Rosse (2007), regia di Giuseppe Ferrara, Workers – Pronti a tutto (2012), regia di Lorenzo Vignolo e Cosimo e Nicole (2012), regia di Francesco Amato. In televisione è nel cast della serie televisiva Squadra antimafia – Palermo oggi, in cui interpreta il personaggio di Bellomo, e nelle miniserie televisiva Grand Hotel nel ruolo del Dottor Gadda. Nella serie televisiva Mozart in the Jungle, prodotta da Amazon Studios, è Vlad. Nel 2018 è fra i protagonisti della serie televisiva Il nome della Rosa, tratta dall’omonimo romanzo di Umberto Eco, e prodotta da Tele München Gruppe e Rai Fiction

Ezio Landini

Produttore esecutivo di spot pubblicitari, di cortometraggi e video industriali. Direttore di produzione di lungometraggi (“Soledad” prodotto da 39Films, distribuzione Disney International e “Fabrizio De André e PFM – Il concerto ritrovato”, prodotto da Sony Music). Nel corso degli anni ha lavorato per società del gruppo Endemol su produzioni, come: “Vivere”, “Centovetrine”, “Sacrificio d’amore”, “Masterchef “, “Masterchef Celebrity” e per Mediaset in programmi di approfondimento giornalistico. Più di cento spot pubblicitari realizzati per vari clienti, come: Hachette Fascicoli, Fabbri/Centauria Editori, RBA Italia, Giulio Einaudi Editore. Diverse esperienze come direttore di produzione durante le Fashion Week milanesi in sfilate/eventi per clienti come Armani, Moncler e Tod’s. Socio amministratore di Itaca Film.

Michele Rovini

Diplomato alla Civica Scuola d’Arte Drammatica “Paolo Grassi” di Milano e al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, è stato regista di soap opera e fiction tv di successo: “Vivere”, “Centovetrine”, “Sacrificio d’Amore”. Sempre per Mediaset ha curato la regia di “Confessione Reporter” di Stella Pende. Ha esperienze trasversali a tutti i settori dell’audiovisivo: dai videoclip musicali agli spot televisivi e ai video industriali, sia come regista che come produttore. E’ stato organizzatore di film per il cinema (“Soledad” e “Fabrizio De André e PFM – Il concerto ritrovato”) e per la tv (“Fangio” una produzione Netflix). E’ stato line producer di tutta la produzione video di eventi come “Armani Boarding” all’aeroporto di Linate a Milano nel 2018 (con sfilata Armani e concerto di Robbie Williams in diretta streaming mondiale). Per Sky Arte ha curato il concerto di “Brunori Sas” dalla chiesa di Santa Maria dello Spasimo a Palermo. Socio amministratore della casa di produzione Itaca Film, per cui sta curando la regia del docufilm “Xeneizes”.