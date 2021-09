Tutti neofiti della politica per la lista Savona Popolare. Versace: "Candidati motivati che hanno a cuore la città" - IVG.it

Savona. Una lista composta tutta da candidati alla prima esperienza politica. È questa la particolarità che distingue “Savona Popolare”, lista che appoggia la candidatura a sindaco di Francesco Versace e che oggi, nel cuore della città, si è presentata agli elettori.

Una caratteristica di cui va fiero non solo l’ex primario di Reumatologia – “La lista è composta da neofiti, abbiamo scelto con molta attenzione i candidati, tutta gente motivata, semplice e con a cuore i bisogni della città”, ha detto Versace – ma anche il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che ha partecipato alla serata. “Credo che in politica ci sia bisogno anche di rinnovamento, il senso della politica è la gratuità nel mettersi al servizio del proprio territorio, dei proprio cittadini, è l’aspetto più bello che mi piace sottolineare”, ha affermato.

“Noi ci proponiamo come moderati, come alternativi, crediamo che la politica si debba basare sul dialogo, sul confronto e non sulla contrapposizione – ha proseguito Costa -. Noi non siamo contro nessuno, siamo per Savona, per i savonesi, abbiamo un candidato sindaco che è Versace che ha deciso di mettersi a disposizione della collettività e lo ha fatto tantissimi anni come medico e ora ha deciso di farlo come pubblico amministratore per cercare di farsi carico di quelle che sono le esigenze dei savonesi e per rilanciare Savona”.

E sulla lista, Costa aggiunge: “È stata costruita dal territorio, con un grande lavoro fatto dagli amici di Savona, non è nata nelle segreterie di partito. La lista cerca di rappresentare tutti i settori della città nella consapevolezza che c’è bisogno del contributo di tutti. Credo che soprattutto dopo questa pandemia ci sia bisogno di una politica partecipata, dove ognuno possa dare il proprio contributo per migliorare la propria città. Questo è lo spirito con cui è nata questa lista e lo spirito con cui Liguria Popolare affronterà le prossime settimane di campagna elettorale. È un valore nella nostra lista vedere tra i nomi un ragazzo di 18 anni e un pensionato di 82 anni. Ognuno ha sempre qualcosa da dare. Il rinnovamento deve passare proprio da tutti coloro che hanno qualcosa da dire per il territorio”.

“Ho avuto il privilegio di essere stato sindaco di un piccolo paese – sottolinea Costa – e comprendo le difficoltà che ci sono dietro. Savona ha bisogno di essere rilanciata. Ha delle grandi potenzialità e della grandi risorse. È importante pensare ai grandi interventi, ma c’è bisogno anche di riscoprire la quotidianità della città e i suoi problemi anche piccoli. So che Versace può essere la persona giusta per fare il sindaco”.

Andrea Costa insieme a Francesco Versace

Ed è proprio il candidato in corsa per la poltrona di piazza Sisto a elencare i punti cardine del proprio programma: “Dalla polizia, dall’ordine pubblico, arrivando al sociale e a tutto quello che può migliorare Savona, in quanto pensiamo che presto sarà una città votata per l’80% al turismo”.

“Ho fatto il medico per 37 anni. Oggi mi trovo a fare il medico per un paziente singolare, la città di Savona che ha una situazione particolare. Nel nostro programma analizziamo tutti i suoi problemi, partendo da quelli più piccoli per poi dedicarsi a quelli più grandi”, ha concluso Versace.

I candidati della lista “Savona Popolare”: Andrea Agate (18 anni), studente; Annalisa Arrigoni (66 anni), parrucchiera; Alessia Bacchis (22 anni), imprenditrice digitale; Fabio Baglione (29 anni), infermiere; Luca Barbero (52 anni), avvocato; Ivan Bertoli (37 anni), dipendente pubblico; Carlotta Bianco (20 anni), studentessa; Piersardo Boccone (70 anni), commerciante; Viviana Bolduri (46 anni), imprenditrice; Dario Bonelli (44 anni) imprenditore e produttore musicale; Yuri Brioschi (46 anni), assicuratore; Giuseppe Bruzzaniti (65 anni), artigiano; Diega Canta (43 anni), operatrice sociosanitaria; Angelo Cavallo (53 anni), imprenditore; Francesco Ceraolo (44 anni), agente immobiliare; Gustavo Chiesa (33 anni), imprenditore; Veronica Cocumazzo (35 anni), pedagogista; Giovanni Fantauzzo (38 anni), imprenditore; Martina Giacchino (31 anni), geometra; Alexandra Hamzsek (35 anni), fisioterapista; Mara Laganà (50 anni), insegnante; Fabrizio Monte (55 anni), commerciante e allenatore di calcio; Rita Muscardin (53 anni), scrittrice; Alessandro Panaro (24 anni), studente; Mario Pentimalli (72 anni), pensionato; Roberta Rapetti (45 anni), infermiera; Pietro Ravenna (77 anni), pensionato; Michela Sacco (43 anni), avvocato; Gianfranco Scalia (82 anni), pensionato; Marco Stocco (37 anni), dipendente; Marco Tortarolo (56 anni), ex barman; Martina Tortarolo (54 anni), casalinga.