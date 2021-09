Tristezza a Celle per la scomparsa di Iolanda Paolino: “Mancherà quel suo fare gentile” - IVG.it

Celle Ligure. La panchina sotto la chiesa di San Michele. La trovavi li, Iolanda Paolino. E oggi che non c’è più, sembra impossibile.

E’ mancata una cara persona. Sempre presente nella vita del paese. Nata a Finale Ligure, ma cellese da una vita. Anni spesi nel volontariato, nell’aiutare il prossimo, alla Croce Rosa. Nell’Oratorio di San Michele, una consorella sempre presente: Iolanda non mancava mai.

Un sorriso. Una parola buona per tutti. Ma per davvero. Se ne va una figura caratteristica per il paese. Quella di una persona autentica che “mancherà tanto”. Lo dicono i cellesi, lo dicono le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla. E, nell’Oratorio, riposa prima del funerale che si celebrerà domani alle 15.30, nella parrocchia di San Michele. Proprio poco sopra la sua panchina, dove la trovavi, e ci fosse stata una volta, che non avesse allungato il braccio per salutarti.