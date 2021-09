Treni, Intercity bloccato sui binari: in Liguria la giornata inizia con ritardi e disagi - IVG.it

Liguria. Parte con il piede sbagliato la giornata di chi questa mattina ha dovuto e dovrà prendere un treno in Liguria. Diverse le corse che hanno subito ritardi (anche superiori alla mezz’ora) a causa di un convoglio fermo sui binari alla stazione di Rapallo.

Si tratta dell’Intercity Notte 35496, partito da Salerno e diretto a Torino Porta Nuova, che è rimasto bloccato mezz’ora per un problema al locomotore dopo aver già accumulato un’ora di ritardo durante la notte.

Il treno è ripartito da Rapallo alle 6.40 ma ha generato accodamenti con ripercussioni a catena sul servizio.

Da registrare un ritardo di un’ora anche per il regionale 12331 da Ventimiglia a Sestri Levante e quasi un’ora e mezza per il frecciabianca 903 in partenza da Milano Centrale e diretto a Ventimiglia.