Tre incidenti stradali nel savonese: 4 feriti - IVG.it

Savona. Nottata di incidenti stradali nel savonese, per fortuna senza gravi conseguenze.

Il primo si è verificato ad Albenga, in via Einaudi, nel quartiere di Vadino, intorno all’1.00: ferito un motociclista a seguito di una caduta, dopo aver perso il controllo del mezzo per cause ancora in via di accertamento. Sul posto hanno operato i militi della Croce Bianca ingauna e il 118.

Dopo le prime cure è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Stando a quanto riferito non ha riportato gravi traumi o ferite.

Sempre nella notte, poco prima delle 2.00, altro intervento di soccorso a Murialdo, in Val Bormida, nella zona di Borgata Ponte, con un’auto finita fuori strada: a bordo l’autista del mezzo e un passeggero. Entrambi sono stati estratti dall’abitacolo dai vigili del fuoco prima dell’azione dei militi della Croce Verde del 118.

I due sono stati poi trasportati in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona: le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Infine, sinistro stradale ad Alassio, via Francesco Maria Giancardi: il conducente di un’auto ha perso il controllo della vettura, andando a sbattere contro un muretto. E’ successo intorno alle 3.00. Il guidatore ferito è stato trasferito in codice giallo presso il nosocomio pietrese.