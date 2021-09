Trasporto scolastico più conveniente: nuovi abbonamenti per gli studenti - IVG.it

Savona. Con il via all’orario invernale e al potenziamento del trasporto scolastico, in vigore da domani mercoledì 15 settembre, TPL Linea presenta le novità che riguardano gli studenti del trasporto pubblico locale nel savonese: nuovi titoli di viaggio con nuovi abbonamenti ad hoc per l’anno scolastico 2021-2022.

Da un’analisi delle esigenze degli utenti/studenti, ai fini di una maggiore flessibilità nell’offerta dei titoli di viaggio, si è determinato di integrare l’attuale sistema tariffario con tre nuovi titoli di viaggio – tipologia abbonamento – con validità dal 15 settembre al 15 giugno.

Ecco la nuova offerta dell’azienda di trasporto savonese: abbonamento studenti zona rosa/blu/arancione/verde da 220 euro; abbonamento studenti zona viola/marrone/azzurra da 270 euro; abbonamento studenti zona gialla da 315 euro. (La zona gialla è l’unica che riguarda come copertura territoriale l’intera provincia savonese).

Dunque una nuova formula tariffaria con agevolazioni rispetto allo scorso anno, in linea con il periodo scolastico di riferimento e le stesse necessità di trasporto dei ragazzi nei vari istituti.

I nuovi titoli di viaggio potranno essere acquistati a partire da domani, mercoledì 15 settembre 2021, in formato cartaceo presso le biglietterie aziendali di Savona – Albenga e prossimamente potranno essere acquistati anche digitalmente tramite l’applicazione MyCicero.

“Abbiamo voluto venire incontro alle esigenze dell’utenza studentesca con una offerta tariffaria maggiormente consona alle specifiche esigenze di trasporto scolastico, tre opzioni di abbonamenti legati a una determinata area territoriale con prezzi ridotti rispetto al tradizionale sistema in vigore” affermano il presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“Un’altra iniziativa dell’azienda di trasporto savonese pensata per i nostri ragazzi e le loro famiglie, grazie ad un attento esame delle loro richieste e modalità di utilizzo dei bus di linea TPL: flessibilità, ampliamento dell’offerta tariffaria e facilitazioni rivolte all’utenza studentesca sono stati gli obiettivi di questa nuova offerta tariffaria che siamo sicuri riscontrerà successo e apprezzamento da parte degli studenti” concludono i vertici di TPL Linea.