Tragica morte sul lavoro, sindacati convocano un tavolo per la sicurezza sul lavoro in edilizia - IVG.it

Genova. A seguito dell’incidente mortale avvenuto nella giornata di ieri, questa mattina, a margine dello sciopero e del presidio dei lavoratori edili, si è tenuto un incontro in Prefettura a Genova nel corso del quale Feneal, Filca, Fillea Genova e Liguria insieme a Cgil, Cisl, Uil confederali hanno chiesto “un tavolo tecnico per far fronte agli infortuni e agli incidenti mortali sul lavoro”.

Sul tema, verrà convocato un tavolo provinciale sulla sicurezza edile a breve, entro la prossima settimana, insieme al Prefetto. Oltre ai sindacati verranno convocati altri soggetti quali: Ispettorato, istituzioni, Ispettorato territoriale del lavoro, Asl, Scuola edile e Ance, Inail, Inps.

“Proliferazione dei contratti diversi da quello edile, massimo ribasso negli appalti, formazione specifica superficiale e spesso non certificata e riconosciuta, scarse ispezioni e dumping contrattuale sono al centro del dibattito intorno alla piaga degli infortuni sul lavoro nei cantieri, spesso mortali, ed è per questi motivi che è necessario costruire un percorso di relazioni per contrastare questa deriva”, hanno fatto sapere dai sindacati.