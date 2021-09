Tragedia nel finalese, escursionista precipita e muore - IVG.it

Finale Ligure. Tragedia nell’entroterra finalese oggi pomeriggio. Intorno alle 15.30 un escursionista ha perso la vita precipitando da una delle pareti di roccia del finalese.

Secondo quanto riferito la vittima sarebbe un turista tedesco. Secondo la ricostruzione iniziale l’uomo sarebbe morto a causa di una tragica fatalità.

Stando alle prime informazioni, e secondo la ricostruzione del figlio dell’uomo, durante la fase di risalita della parete, all’improvviso, si sarebbe spezzata la corda utilizzata sulla falesia, provocandone così la terribile caduta.

La vittima ha fatto un volo di oltre 15 metri finendo a terra sull’area sottostante. Nonostante il pronto allarme e l’arrivo tempestivo dei soccorritori, anche con l’ausilio di un elicottero, per il climber, purtroppo, non c’era già più nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i militi della Croce Verde, il personale del 118, gli uomini del soccorso alpino e i vigili del fuoco. Sul posto si stanno recando i carabinieri e il magistrato di turno per un primo sopralluogo investigativo in vista dell’apertura formale di una inchiesta giudiziaria per la morte dell’escursionista.

Escursionista precipita e muore nell’entroterra finalese

I militari stanno verbalizzando le testimonianze di altri climbers presenti nella zona e hanno posto le attrezzature sotto sequestro. La salma è stata trasportata con l’elicottero all’obitorio dell’ospedale Santa Corona dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria per una possibile autopsia sul corpo del climber.