Tragedia a Borghetto, uomo muore annegato: inutili i soccorsi - IVG.it

Borghetto Santo Spirito. Non ce l’ha fatta il 49enne che questo pomeriggio è stato soccorso in mare di fronte ai bagni “Playa Bianca”, a Borghetto Santo Spirito.

Immediato ma sfortunatamente inutile l’intervento dei bagnini, che una volta portato l’uomo a riva hanno provato a rianimarlo, e in seguito dei militi della Croce Rossa di Ceriale, che non hanno potuto far altro che constatare la morte del 49enne (un austriaco).

Al momento non è ancora chiara la dinamica del tragico incidente, ma secondo quanto riferito l’uomo sarebbe annegato (probabilmente a seguito di un malore) mentre stava nuotando poco lontano da riva.