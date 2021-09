Traffico in tilt sull'A10: incidenti ad Arenzano e Borghetto - IVG.it

Autostrade. Anche quella odierna si presenta come una giornata densa di code e rallentamenti in autostrada. La situazione più critica si segnala in A10 tra Varazze e il bivio con l’A26 (direzione Genova). Nel tratto infatti intorno alle 10.30 si è verificato un incidente che ha paralizzato il traffico. Sono 8 i chilometri di coda registrati. Traffico bloccato tra Arenzano e l’allacciamento con l’A26.

Un altro incidente si è verificato nel ponente savonese, tra Borghetto e Albenga (direzione Francia), al chilometro 77+800: nel tratto è presente una coda di 4 km.

Ad appesantire la situazione viabilità anche alcuni cantieri che creano rallentamenti e code: in particolare si segnalano coda di 1 km tra Albenga e Andora (direzione Francia), coda di 3 km tra Andora e Borghetto (in direzione Italia), coda di 3 km tra Borghetto e Albenga in direzione Francia; rallentamenti di 1 km tra Andora e Albenga (in direzione Italia).