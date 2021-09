Tovo San Giacomo 2021, presentata la lista di "Insieme per il cambiamento" con Aicardi sindaco - IVG.it

Tovo San Giacomo. E’ stata presentata la lista di “Insieme per il cambiamento” che contiene i nomi dei candidati alle elezioni comunali che si svolgeranno questo ottobre per il Comune di Tovo San Giacomo.

“Il nostro contrassegno ‘Insieme per il cambiamento’ raffigurante una bilancia (sinonimo di equilibrio e giustizia) e la mimosa (sinonimo di forza e femminilità) vuole identificare un gruppo di persone che rappresenti l’intera collettività, sia anagrafica (da quaranta agli ottanta anni), sia professionale (lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, liberi professionisti, pensionati), uniti dalla volontà di apportare miglioramenti” afferma il candidato sindaco Aicardi Iole, consigliere di minoranza uscente, diplomata in ragioneria, quadro direttivo istituto di credito in pensione, sposata con Piero e madre di Ilenia.

“Il nostro programma si prefigge di attuare non grandi progetti, ma semplicemente una gestione attenta del patrimonio pubblico e una programmata e costante attenzione al territorio, in modo da garantirne il decoro – continua -. Un rilancio dell’attività turistica, il cui presupposto è una buona gestione dell’ambiente, attraverso promozioni indirizzate anche all’estero, valorizzando le bellezze del nostro paese”.

“Abbiamo cercato di raccogliere tutte le istanze provenienti da cittadini e cercheremo di portare a compimento iniziative già programmate da molto tempo e mai messe in pratica – tiene a dire Aicardi -. Il nostro motto è: agire piuttosto che apparire”.

La lista di “Insieme per il cambiamento” è composta, oltre dal candidato sindaco, da Aicardi Pietro (anni 72), dipendente poste Italiane – in pensione, sposato con Rita padre di Cristina e Gabriele; Arosini Alessandro (anni 44), responsabile tecnico di cantiere Società. Leonardo, sposato con Rita padre di Mattia e Agnese; Bergallo Gabriele (anni 53) celibe, commerciante; Carlo Mariangela (anni 41), diploma di ragioneria, dipendente ditta indotto azienda sanitaria, sposata con Francesco e madre di Marilù; Delbuono Claudio (anni 54), artigiano decoratore coniugato con Graziella e padre di Alice; Fantoni Cav. Carletto (anni 89), già sindaco di Tovo San Giacomo, pensionato sposato con Gina e padre di Carla; Panzeri Anna Maria (anni 60), diploma scuola superiore, responsabile commerciale in pensione, sposata con Giuseppe e madre di Daniele; Rizzi Aldo (anni 52), responsabile reparto macelleria supermercato Basko, sposato con Elena, padre di Alessio Leonardo e Tommaso e Romano Luigi (anni 65), laureato in ingegneria, libero professionista, sposato con Claudia, padre di Davide Andrea e Riccardo.