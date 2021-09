Tovo in lutto per la scomparsa di Giampaolo Grosso - IVG.it

Tovo San Giacomo. Lutto, a Tovo San Giacomo, per la scomparsa di Giampaolo Grosso. Di professione geometra, aveva solo 57 anni.

Il sindaco della cittadina della Val Maremola lo ricorda così: “Da tempo abitava nel finalese, ma aveva sempre mantenuto un forte legame con Tovo San Giacomo, dove vivono i suoi genitori. Era stato anche capo scout nel gruppo di Tovo e a Pietra ed era ancora animatore con la sua chitarra delle cantorie delle parrocchie del paese. L’ultima volta che lo incontrai fu a inizio estate in Albenga: stava facendo dei rilievi in via dei Mille (era geometra) e mi fermai a salutarlo. Il fisico era già provato dalla malattia, ma anche in quella occasione si comportò con quella gentilezza e cortesia che lo rendevano un ragazzo quasi unico”.

“Giampaolo era sempre sorridente e garbato e non mancava mai di spendere due parole anche se di fretta o in situazioni occasionali. In queste ore strazianti e dolorose abbraccio con sincero affetto i genitori Giancarlo e Pierangela, suo fratello Gian Luca, la moglie Sanda, il piccolo Matteo e i numerosi amici di Giampaolo che anche in questi ultimi momenti della sua vita terrena gli sono stati accanto, fisicamente e con le preghiere”.

Il santo Rosario si terrà questa sera e lunedì sera alle 20 presso la chiesa di Sant’Anna in via 18 gennaio a Tovo San Giacomo. Il funerale si terrà invece martedì mattina nella chiesa parrocchiale di San Giacomo alle 10.