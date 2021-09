Toti: "Funivie asset strategico con lo sviluppo portuale, Val Bormida hub delle filiere merceologiche" - IVG.it

Savona. “Auspichiamo una soluzione positiva nella vertenza su Funivie e sulla stessa filiera delle rinfuse e come Regione siamo pronti ad ogni iniziativa in questa direzione. Non solo per i posti di lavoro, ma anche per le potenzialità future garantite dallo stesso sviluppo portuale, sul quale, per l’asse Savona-Vado Ligure, è stato di recente firmato uno piano di crescita di lungo periodo”.

Lo ha detto oggi pomeriggio il governatore della Liguria Giovanni Toti, a margine della presentazione ufficiale della lista “Toti per Savona” a sostegno del candidato sindaco del centro destra Angelo Schirru.

Legato al tema infrastrutture, su cui è tornato Toti, essenziale per la stessa portualità e il trasporto merci su gomma e rotaia, il presidente regionale si è soffermato sul comprensorio portuale e sul ruolo della stessa Val Bormida come hub di filiere merceologiche per attività retro-portuali e per la logistica.

“Stiamo mettendo in campo progettualità di grande valore strategico per il savonese” ha aggiunto, con riferimento alla complessiva reindustrializzazione.

“Infine, riguardo alle prospettive future, è giusto sottolineare come dalla fase di ripartenza produttiva il comprensorio portuale savonese abbia dimostrato importanti segnali di vitalità che fanno ben sperare per una sostenuta ripresa economica nei prossimi mesi e anni” ha concluso Toti.