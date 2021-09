Torna Dolcissima Pietra: golosità, degustazioni e incontri per un weekend all'insegna delle eccellenze - IVG.it

Pietra Ligure. Sabato 18 e domenica 19 settembre ritorna Dolcissima Pietra e lo fa per la sua diciassettesima volta nelle piazze, nel centro storico e sul lungomare di Pietra Ligure.

Sarà, nuovamente, una Special Edition, essendo ancora in tempi di Covid-19 e tutte le normative vigenti saranno rispettate, anche con l’aiuto di una squadra specializzata che controllerà la temperatura e farà sì che i distanziamenti vengano rispettati e le mascherine utilizzate laddove sia necessario.

Dolcissima Pietra, da qualche anno, ha aggiunto una nuova Stella nel suo firmamento. Bellissima, il suo contenitore culturale che, in questa edizione, crescerà ancora con al suo interno performance, conferenze, presentazione di libri, concerti, spettacoli di danza e luci. Tutto questo non dimenticando l’Area dei Meeting della Dolcezza con laboratori sulle Wedding Cake condotte dallo Chef Gioacchino La Mendola, presentazione di aziende sia presenti all’evento sia di Confartigianato Liguria, che faranno degustare i loro prodotti di eccellenza, la Regione Liguria con Assaggia la Liguria, la novità dell’inserimento di spazi dedicati ad eccellenze piemontesi per promuovere territori e far crescere sinergie e partnership con altri eventi enogastronomici; le vetrine a tema delle attività dell’Associazione Facciamo Centro dove verrà riproposta, a grande richiesta, la Mostra Foodle di Massimo Fenati con una giuria qualificata che decreterà la Vetrina più bella di Dolcissima.

Mercoledì 15 settembre verrà svelato lo splendido programma di questa edizione, che ha scelto un tema attinente all’oggi ed al futuro: La Vision. Vale a dire la possibilità di riuscire a guardare oltre l’orizzonte, di creare, di produrre, di essere avanti ai tempi, in un periodo, quello attuale, dove le nuove idee e la nuova economia bussano alla porta.

L’evento inaugurale di Dolcissima Bellissima sarà un omaggio alla Liguria ed ai suoi prodotti di eccellenza.

Dopo il taglio del nastro, che si terrà presso piazza San Nicolò alle ore 10.30 di sabato 18 settembre, si svolgerà la performance a cura dell’attore e regista, Pino Petruzzelli: Di Padre in Figlia. L’evento si svolgerà nell’area Bellissima, il contenitore culturale di Dolcissima Pietra in Piazza Vittorio Emanuele II. Si parlerà di Liguria, del territorio e delle aziende agricole che sempre di più passano di padre in figlia, segnando un passaggio generazionale tutto al femminile.

Durante l’incontro saranno presentate le aziende agricole: Bio Vio di Bastia di Albenga (SV) e Maria Donata Bianchi di Diano Arentino (IM), che guideranno il pubblico in una degustazione di vini. Si tratta di due aziende agricole che stanno passando di padre in figlia, dando una continuità ed un ulteriore slancio alle produzioni di qualità liguri.

Introdurrà l’incontro Cristina Bolla, che parlerà del tema della manifestazione e di quanto sia importante valorizzare il territorio attraverso eventi divulgativi. Tra gli interventi istituzionali ci sarà: il sindaco di Pietra Ligure Luigi Devincenzi, Daniele Rembado vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Pietra Ligure e la dirigente del settore Agricoltura di Regione Liguria, Gloria Manaratti. Molte sono le istituzioni che hanno confermato la loro presenza all’evento, importante segnale di una ripartenza.

La Vision che ha avuto il personaggio, che sarà al centro di questa edizione di Dolcissima e Bellissima, la figura di Amadeo Peter Giannini, origini liguri, che fondò prima la Bank of Italy e poi la Bank of America e diede un grandissimo impulso a tutta l’industria cinematografica di Hollywood, finanziando artisti del calibro di Walt Disney (Biancaneve e i sette nani), Charlie Chaplin (Il Monello), Frank Capra (La Vita è meravigliosa) ed opere rimaste, da allora, nella storia e dalla storia ai giorni nostri (Il Golden Gate Bridge). E una performance di 7 stazioni dedicate alla vita di questo illustre filantropo si svilupperà nel Centro storico e sul Lungomare della cittadina rivierasca.

“Un ringraziamento va all’Amministrazione Comunale di Pietra Ligure ed in particolare al Sindaco Luigi De Vincenzi e all’Assessore Daniele Rembado per aver dato la possibilità di dare continuità ad un evento molto atteso e di destinazione”, dicono dall’organizzazione.

Pino Petruzzelli

Drammaturgo, regista e attore del Teatro Ipotesi di Genova. Dopo gli studi presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma, lavora per mettere la cultura al servizio di importanti cause sociali, andando a conoscere in prima persona le realtà che poi racconta.

Per undici anni è drammaturgo, regista e attore protagonista del Teatro Nazionale di Genova. Oggi è membro dell’Assemblea dei Soci. Collabora con l’Università di Genova.

Per la Casa Editrice Chiarelettere pubblica “Non chiamarmi zingaro” e “Gli ultimi”. Per Pentagora Edizioni pubblica “Io sono il mio lavoro – Storie di uomini e di vini”.

Dal 2000 è direttore artistico del Festival “Tigullio a Teatro” a Santa Margherita Ligure e dal 2018 del Progetto Liguria delle Arti.