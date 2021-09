Tocatì, ci sarà anche la Polisportiva Rialtese - IVG.it

La Polisportiva Rialtese di Rialto, Savona, parteciperà alla XIX edizione di Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in Strada, organizzato da Associazione Giochi Antichi in collaborazione con il Comune di Verona, che si terrà a Verona dal 17 al 19 settembre 2021, con Trucco da Terra.

Il Trucco da Terra, che sopravvive ancora oggi a Rialto ed a Calice Ligure, grazie alla caparbia volontà di alcuni cultori delle tradizioni locali, i quali con u truccu (un cerchietto di ferro di una decina di centimetri di diametro con una punta che va piantata per terra), due parette di legno e due bocce, continuano a giocare. Il gioco consiste nel far entrare la boccia nel cerchio di metallo conficcato nel terreno, aiutandosi con la paretta di legno. Durante tutto l’anno, l’azione ludica delle comunità, in maniera ricorrente nel proprio territorio d’appartenenza, si rinnova nei contesti contemporanei.

Al Tocatì, oltre il Trucco da Terra, anche il Gioco delle Bijè (Piemonte), Petanca e il Gioco delle Noci (Liguria), Scalillo (Campania), Mitule (Lazio), Piastre e Sburla la Roda (Lombardia), Trampoli (Marche), Morra (presentata da due comunità di gioco, una veneta e una della Basilicata), Tiro del Burcio, S-cianco, Tamburello e Zugo de l’ovo (Veneto).

L’edizione 2021, seguendo il format di festival diffuso inaugurato nel 2020, si svolgerà nel centro storico di Verona, dove saranno presenti le comunità di gioco tradizionale italiane. Invece, in collegamento streaming dai loro territori d’origine e visibile sul sito web e sulle pagine social della manifestazione, gli ospiti d’onore Belgio, Cipro, Crozia e Francia presenteranno le loro pratiche tradizionali legate all’acqua, tema conduttore di questa edizione del Festival.

Da sempre, infatti, la presenza di questo elemento, per sua natura in grado di favorire gli scambi commerciali e culturali, ha agevolato anche la diffusione e la conoscenza dei giochi tradizionali in tutta Europa.

Non mancheranno come nelle passate edizioni momenti di riflessione con incontri, proiezioni e presentazioni di libri, in cui registi, pedagogisti, scrittori e personalità dello spettacolo racconteranno il tema dell’acqua e del gioco in varie sfaccettature.

Per seguire le dirette streaming collegarsi a:

www.tocati.it

https://www.facebook.com/tocati.festival

https://www.youtube.com/user/AssGiochiAntichi

Il Festival si svolgerà nel rispetto delle ordinanze e linee guida vigenti in materia di tutela della salute pubblica