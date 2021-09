Tamponamento tra tir in A10, tra il bivio per la A26 e Celle 8km di coda - IVG.it

Agg. ore 16.23 Il traffico non è più bloccato, ma si registrano 8 chilometri di coda tra il bivio per la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Celle Ligure verso Ventimiglia.

Celle Ligure/Varazze. Ha causato una vera e propria paralisi del traffico l’incidente avvenuto intorno alle 14.30 di oggi in A10 tra i caselli di Varazze e Celle in direzione Savona.

Secondo quanto accertato, due tir sarebbero entrati in contatto all’interno della galleria “La Vighetta Ovest” nei pressi di Arenzano. Al momento lungo la tratta si registrano 6 chilometri di coda.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Ai soli veicoli leggeri si consiglia di uscire a Varazze con rientro a Celle Ligure dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Ma la situazione è difficile anche in altre tratte. Tra Arenzano e Celle Ligure si registrano altri 3 chilometri di coda, sempre per incidente. I lavori hanno causato una coda di 3 chilometri tra Savona e Albisola in direzione Genova.

Già questa mattina sulla A10 si registravano code e rallentamenti. Intorno alle 12 erano 5 i km di coda segnalati. Ovviamente, il traffico sulla rete ha comportato un rallentamento della circolazione anche sulla strade ordinarie. Alle ore 13, il traffico si è concentrato tra Savona e Albisola, con 4 km di code.