Taglio del nastro per Dolcissima Pietra, l'evento che per la 17esima volta rende protagonista la gastronomia - IVG.it

Pietra Ligure. Taglio del nastro dà il via alla special edition di Dolcissima Pietra, l’evento che per la diciassettesima volta torna nel centro storico e sul lungomare di Pietra Ligure con le sue prelibatezze.

Oggi e domani sono così previsti, oltre l’esposizione di dolci, vini e altri prodotti gastronomici, anche numerosi eventi ad hoc che incanteranno il pubblico.

“Dolcissima Pietra costituisce la ripartenza dopo un periodo, quello della pandemia, che ha limitato molto le manifestazioni – è il commento del sindaco Luigi De Vincenzi -. Abbiamo voluto fortemente questo evento perchè riteniamo che da questa si debba ripartire proprio da qui”. L’evento inaugurale è pensato come un omaggio alla Liguria e ai suoi prodotti di eccellenza.

“Dolcissima Pietra è sempre cresciuta di anno in anno e lo continua a fare anche in questi difficili tempi pandemici, rinnovandosi e diventando un’esperienza sensoriale ed emozionale attorno al tema della “vision”, vale a dire di quella preziosa attitudine di riuscire a guardare oltre l’orizzonte, e momento importante per parlare di turismo e confrontarci su nuovi progetti di sviluppo per il nostro territorio, consolidando quelli che sono, oltre al mare e alla spiaggia, i nostri punti di forza e cioè outdoor, family ed enogastronomia”.

“Cultura, creatività ed esperienzialità, intese come nuove energie per il territorio, sono infatti la linfa delle proposte e, ancora una volta, dimostrano il loro valore aggiunto e la loro versatilità per valorizzare al meglio la nostra città e le sue attività produttive, oltre che occasione di forte attrazione turistica e su di essi continueremo ad investire” aggiunge De Vincenzi.

guarda tutte le foto 14



Al via la 17esima edizione di Dolcissima Pietra

Si tratta di “una due giorni dedicata a ciò che di ‘buono’ e di ‘bello’ si può gustare ed incontrare in Liguria – si unisce il vice sindaco e assessore al turismo Daniele Rembado -. Come già nel 2020, anche quest’anno sarà una ‘special edition’ che reinterpreta in modo diverso il format originale, diventando un ‘laboratorio’ di idee, contenuti, proposte e occasioni a servizio dello sviluppo dell’attrattività turistica della Riviera e della ripresa post Covid”.

“Sarà un momento di comunicazione e promozione del nostro territorio in tutte le sue sfumature, in linea con il leitmotiv della nostra stagione estiva 2021 ‘Il mare è solo l’inizio’ e di messa a punto di strategie utili a sviluppare quel turismo esperienziale e di ‘destinazione’ che ormai da diversi anni caratterizza la proposta turistica pietrese e che pensiamo possa essere la ‘marcia’ giusta per valorizzare compiutamente tutte le nostre eccellenze, dal mare all’outdoor, dall’entroterra alla costa, dall’enogastronomia, alle tradizioni, alla storia, all’arte” conclude Rembado.

Dolcissima Pietra, da qualche anno, ha aggiunto un nuovo settore, Bellissima, il suo contenitore culturale che, in questa edizione, crescerà ancora con al suo interno performance, conferenze, presentazioni di libri, concerti, spettacoli di danza e luci; tutto questo non dimenticando l’Area dei Meeting della Dolcezza con laboratori sulle Wedding Cake condotte dallo Chef Gioacchino La Mendola, presentazione di aziende sia presenti all’evento sia di Confartigianato Liguria, che faranno degustare i loro prodotti di eccellenza, la Regione Liguria con Assaggia la Liguria, la novità dell’inserimento di spazi dedicati ad eccellenze piemontesi per promuovere Territori e far crescere sinergie e partnership con altri eventi enogastronomici; le vetrine a tema delle attività dell’Associazione Facciamo Centro dove verrà riproposta, a grande richiesta, la Mostra Foodle di Massimo Fenati con una giuria qualificata che decreterà la Vetrina più bella di Dolcissima.

“E’ un evento sempre in crescendo quello di Dolcissima Pietra, con il contenitore culturale Bellissima, che quest’anno omaggerà una grandissima figura di origine ligure, Amedeo Giannini, con una performance che faremo alle 18 dove si parlerà della vita di questo grande filantropo e banchiere che fondò la Bank of Italy. Seguiranno tante altre cose dal meeting della dolcezza presso la Chiesa vecchia e tantissimi atri appuntamenti golosi” spiega l’organizzatore Luciano Costa.

Il tema attinente all’oggi ed al futuro: La Vision. Vale a dire la capacità di vedere oltre, di creare, capacità tipica dei liguri, come Amadeo Peter Giannini. Lo stimolo che intende dare Dolcissima e Bellissima in questo 2021 è di tornare a produrre nuove idee per la ripartenza dei settori agroalimentare, turistico e dell’intrattenimento che hanno avuto uno stop significativo.

Essendo ancora in tempi di Covid-19 tutte le normative vigenti saranno rispettate, anche con l’aiuto di un team specializzato che controllerà la temperatura e farà sì che i distanziamenti vengano rispettati e le mascherine utilizzate laddove sia necessario.

IL PROGRAMMA

Dopo il taglio del nastro, che si terrà presso piazza San Nicolò alle ore 10.30 di sabato 18 settembre, si svolgerà la performance a cura dell’attore e regista, Pino Petruzzelli: “Di Padre in Figlia”. L’evento si svolgerà nell’area “Bellissima”, il contenitore culturale di Dolcissima Pietra in piazza Vittorio Emanuele II.

Si parlerà di Liguria, del territorio e delle aziende agricole che sempre di più passano di padre in figlia, segnando un passaggio generazionale tutto al femminile. Durante l’incontro saranno presentate le aziende agricole: Bio Vio di Bastia di Albenga e Maria Donata Bianchi di Diano Arentino, che guideranno il pubblico in una degustazione di vini. Si tratta di due aziende agricole che stanno passando di padre in figlia, dando una continuità ed un ulteriore slancio alle produzioni di qualità liguri.

Introdurrà l’incontro Cristina Bolla, che parlerà del tema della manifestazione e di quanto sia importante valorizzare il territorio attraverso eventi divulgativi. Tra gli interventi istituzionali ci sarà: il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, Daniele Rembado vice sindaco e assessore alla cultura del Comune di Pietra Ligure e la dirigente del settore Agricoltura di Regione Liguria, Gloria Manaratti. Molte sono le istituzioni che hanno confermato la loro presenza all’evento, importante segnale di una ripartenza e di supporto alla storica manifestazione ligure.

La Vision che ha avuto il filantropo, che sarà al centro di questa edizione di Dolcissima e Bellissima, Amadeo Peter Giannini, di origini liguri, che fondò prima la Bank of Italy e poi la Bank of America e diede un grandissimo impulso a tutta l’industria cinematografica di Hollywood, finanziando artisti del calibro di Walt Disney (Biancaneve e i sette nani), Charlie Chaplin (Il Monello), Frank Capra (La Vita è meravigliosa) ed opere rimaste, da allora, nella storia e dalla storia ai giorni nostri (Il Golden Gate Bridge).

Sabato 18 alle ore 16.30 si terrà un incontro tematico dedicato ad Amadeo Peter Giannini dove saranno presenti: l’assessore al marketing territoriale del Comune di Genova Laura Gaggero, il consigliere di Città Metropolitana di Genova Franco Senarega, entrambi anche membri del Centro Studi Amadeo Peter Giannini. Al termine si terrà una performance di 8 stazioni dedicate alla vita di questo illustre filantropo si svilupperà nel centro storico e sul lungomare della cittadina rivierasca.

La Commedia dell’Arte è il genere di performance che verrà allestita a Pietra Ligure, durante la quale verranno messi in scena i momenti significativi della vita di Amadeo Peter Giannini: dalla partenze dei giovanissimi genitori da Favale di Malvaro a San Jose in California, all’ingresso di A.P. Giannini nell’azienda di famiglia che da semplice attività agroalimentare diventa un’industria redditizia, dalla fondazione della Bank of Italy alla terremoto di San Francisco, dall’incontro con Charlie Chaplin e l’Ing. Strauss all’intervento sul Piano Marshall dove sostenne il nostro paese con un’ingente somma di denaro per la ripartenza. La performance si può vedere a piccoli gruppi, presentandosi alle ore 17.30 presso piazza Vittorio Emanuele II. La performance verrà ripetuta diverse volte per soddisfare tutte le richieste in sicurezza.

Il programma curato dal Centro Studi Amadeo Peter Giannini e da Genova Liguria Film Commission, fa parte del progetto “Alfabetizzazione all’Audiovisivo” per valorizzare le professioni legate al mondo del cinema, pubblicità, serie tv e altri progetti audiovisivi.

Per quanto riguarda i Meeting della dolcezza, che si svolgeranno all’interno della chiesa di Piazza La Pietra per gentile concessione della Parrocchia di San Nicolò, si terranno gli incontri dedicati alla realizzazione delle torte nuziali, più note come wedding cakes. Si parlerà di gelato artigianale di miele e di prodotti della tradizione ligure e del mercatino dei prodotti piemontesi.

Lo spazio espositivo di Assaggia la Liguria organizza diversi incontri sui prodotti dei tre consorzi DOP basilico, vino e olio.