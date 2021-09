Stop fake news, dalla Finlandia la battaglia per responsabilizzare anche gli influencer - IVG.it

Helsinki. La Finlandia ha strutturato un lavoro di contrasto alla disinformazione che da anni la porta in testa a tutte le graduatorie internazionali. IVG.it e Genova24 hanno partecipato proprio in questo Stato a un progetto sul contratto alla disinformazione chiamato “Stop Fake News”: la disinformazione si combatte non solo sul campo dei media tradizionali ma anche attraverso i nuovi canali di diffusione dei contenuti. Oggi, più che mai in passato, i social media e i loro protagonisti. Gli influencer.

Ed è proprio in questi delicati tempi di pandemia che il governo finlandese ha accettato l’aiuto di Mediapooli, un network costituito da vari media privati, per comunicare in maniera più efficace i comportamenti da tenere per contrastare il contagio da Covid-19.

Con un doppio risultato: quello di coinvolgere un maggior numero di persone che non segue i media tradizionali né la politica istituzionale, e quello di responsabilizzare gli stessi influencer.

La cosa interessante è che quello che è un decalogo pensato per gli influencer potrebbe essere applicato perfettamente anche ai giornalisti, ai comunicatori e a chiunque diffonda informazioni che raggiungono altre persone. Eccolo:

1. Rendere chiaro se quello che si pubblica è un’opinione oppure un fatto.

2. Scegliere con cura gli argomenti e i collaboratori con cui discutere di un tema

3. Comunicare in maniera evidente se un’informazione ha connotati commerciali, se si tratta di una pubblicità

4. Usare soltanto fonti affidabili e possibilmente neutrali

5. Check your fact – Controllare quello che si dice, si posta, si scrive, si condivide.

6. Pensare per tre secondi prima di condividere qualsiasi cosa

7. Prima di condividere un articolo leggerlo per intero e non fermarsi al titolo

8. Assicurarsi che le immagini che si pubblicano siano originali e non artefatte

9. Ripara ai tuoi errori: se hai condiviso un’informazione falsa, dillo.

10. Intervieni se trovi delle informazioni false, comunicalo ai media che le hanno pubblicato o riportalo ai social (come Fb, Twitter o Instagram, eccetera) dove si trovano.

(foto Ping Helsinki)