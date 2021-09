Stella 2021, presentato il programma della lista "Per Stella" del candidato sindaco Cavicchini - IVG.it

Stella. E’ stato presentato il programma della lista “Per Stella” con candidato sindaco Roberto Cavicchini, che concorrerà alle elezioni amministrative di quest’anno nella cittadina di Stella.

“Siamo un gruppo di persone eterogeneo, equilibrato e compatto, in cui sono presenti giovani che si propongono con le loro idee, interessanti e innovative, pensionati che si avvalgono delle esperienze maturate nella loro vita lavorativa e di relazione, impiegati e operai, vigili del fuoco e personale sanitario, insegnanti e liberi professionisti che mettono a disposizione le loro conoscenze e le loro competenze. Molti di noi inoltre sono attivi negli ambiti associativi e del volontariato, considerati punti cardine della vita”. E’ con queste parole che il candidato sindaco presenza la sua squadra.

“Nella nostra lista civica è molto radicato il concetto di ‘partecipazione’ e non solo per quella personale, che ha spronato ciascuno di noi a proporsi come componente dell’amministrazione comunale, ma anche nel cercare e stimolare quella degli altri in modo da operare in futuro condividendo con la popolazione gli obiettivi da perseguire e con la garanzia che le varie scelte saranno operate in piena onestà e trasparenza – continua Cavicchini -. Uno dei nostri scopi è quello di rendere il paese di Stella sempre più vivibile e apprezzato sia come luogo di vita sia come meta turistica e culturale; per raggiungere questo obiettivo proponiamo interventi fattibili e realizzabili con risorse proprie e con finanziamenti comunitari, statali o regionali valutando e sfruttando le diverse opportunità che avremo a disposizione”.

Qui è possibile consultare i punti programmatici che riguardano l’ambiente, le aree interne, i lavori pubblici, le politiche giovanili, il rilancio dei settori produttivi, la scuola, la sicurezza del cittadino, le strade, il sociale, la terza età, i trasporti, la cultura, il turismo e l’urbanistica.