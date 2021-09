Spotorno, apericena per raccogliere fondi con cui donare al San Paolo un apparecchio da 40 mila euro - IVG.it

Spotorno. Mercoledì 14 settembre, in collaborazione con Croce Bianca Savona, la Croce Bianca di Spotorno organizza presso la spiaggia “Nel blu” di Spotorno un apericena per raccogliere fondi: il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di una colonna completa di videoendoscopia.

Il macchinario, del valore di circa 40 mila euro, viene utilizzato per la diagnosi e il trattamento dei tumori vescicali e della via escretrice. Verrà donato all’ospedale San Paolo.

L’appuntamento è alle ore 19.30 e il costo dell’apericena è di 20 euro. Per informazioni e prenotazioni contattare Enrica al numero 349/4677209.