Spotorno 2021, Toti: "Con Zunino sindaco migliore collaborazione tra Regione e Comune" - IVG.it

Spotorno. “Regione Liguria sarà sempre presente, ma se i cittadini di Spotorno sceglieranno di avere a capo dell’amministrazione una persona che condivide il nostro modello di Liguria credo possano aiutare Spotorno e noi“. A dirlo è il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti arrivato a Spotorno a sostegno della candidatura a sindaco di Giancarlo Zunino appoggiato dalla lista “Insieme per Spotorno”.

A spotorno il centro destra si presenta unito dopo il dietro front di Francesco Bonasera che ha fatto un passo indietro per evitare di spaccare lo schieramento e lasciare la vittoria in mano al sindaco uscente Mattia Fiorini.

La speranza del presidente di Regione di “conquistare” anche il governo di Spotorno: “Il centro destra di presenta compatto direi ovunque – commenta Toti -. Questo è segno che al di là di qualche maldicenza che fa parte della normale competizione tra le forze politiche, il centro destra ha un progetto per questa regione e lo porta avanti da più di cinque anni, quasi sei, e cerca di farlo atttecchire anche nelle realtà che non ci hanno ancora dato fiducia“.

“Presentiamo un candidato sindaco di esperienza – il leader di Cambiamo! entra nel merito della candidatura – con una squadra di donne e giovani che condividono il modello di Regione Liguria che noi vogliamo costruire. Lo dico dopo un’estate straordinaria con una campagna di vaccinazione che ha ridato fiducia ai cittadini e ai turisti che ci frequentano e – conclude il governatore ligure – ho buone speranze di avere un nuovo sindaco con cui condividere un progetto“.

Al momento di ripartire da Spotorno, per Toti, è arrivata anche un’amara sorpresa: sulla sua auto erano state lanciate due uova. “Amici no vax (o in questo caso meglio dire no brain), la prossima volta portatele cotte” è stata la battuta di Toti su Facebook.