Spotorno 2021, sfida a due: Fiorini e Zunino a caccia di un “bis” da sindaco

Spotorno. Duellanti a caccia di un loro rispettivo “bis”, con forme e modalità differenti: il primo cittadino uscente Mattia Fiorini, in campo con la lista “Progetto Spotorno”, chiede ai cittadini una riconferma di mandato, lo sfidante Giancarlo Zunino, con lista “Insieme per Spotorno”, già sindaco dal 1999 al 2004, pronto a tentare un ritorno ai vertici dell’amministrazione comunale.

Quella di quest’anno sarà una tornata elettorale per Spotorno completamente diversa rispetto a quella di cinque anni fa, quando i candidati sindaco erano ben quattro e con un elettorato che si è invitabilmente frammentato, lasciando quindi margini più ristretti sui consensi necessari alla vittoria finale.

La sfida a due, invece, rappresenta una cambiamento politico evidente: dopo discussioni e trattative il centro destra sarà unito, convogliato nel progetto civico di Zunino (del quale fa parte anche Francesco Riccobene), mentre il sindaco Mattia Fiorini ha fatto quadrato sulla sua maggioranza e ha ampliato il suo raggio di azione tra le diverse componenti della società spotornese, rimandendo al tempo stesso nell’orbita del centro sinistra.

“Avanti tutta per il futuro” lo slogan scelto dalla compagine di Fiorini: 12 candidati, sei donne e sei uomini, “sei nuovi e sei già nella squadra che conclude il mandato, impegnata per consolidare il lavoro fatto nei 5 anni trascorsi” ha detto il sindaco in carica, che punta nella volontà degli spotornesi di far proseguire l’attuale mandato amministrativo e proseguire le opere e gli interventi in atto.

“Continuità per tutelare il territorio e sviluppare l’economia locale” ha concluso.

Insieme al candidato sindaco Mattia Fiorini, i cittadini potranno scegliere i seguenti candidati consiglieri: Franco Arienti, Monica Canepa, Davide Caserza, Lorenzo Genta, Gian Luca Giudice, Isabella Iozzo, Maximiliano Magnone, Simone Pastorino, Marina Peluffo, Veruska Schoepf, Cristiana Sechi e Matilde Valle.

Sul fronte opposto Zunino si ripropone forte della sua precedente esperienza e per essere stato “invocato” da una parte della cittadinanza: “Serve un cambiamento, una svolta nel segno della totale discontinuità con l’attuale amministrazione comunale, lontana dai bisogni degli spotornesi: per questo è nata la nostra lista civica, una sintesi di capacità e rinnovamento”.

A comporre la squadra Barbuto Giuseppe, 35 anni, operatore economico; Bardini Lorenzo, 25 anni, impiegato; Bloise Raffaele, 50 anni, commerciante; Ciccarelli Camilla, 28 anni, commerciante; Magnone Valter, 62 anni, ristoratore; Pendola Francesco, 46 anni, albergatore; Riccobene Francesco, 67 anni, commerciante; Remiddi Stefano, 55 anni, agente immobiliare; Rossello Andrea, 70 anni, pensionato; Satta Salvatore, 59 anni, impiegato; Scipioni Cristina, 51 anni, impiegata; Spiga Salvatore, 51 anni, agente immobiliare.

“Rilanciare l’economia turistica ed il lavoro, intervenendo sullo stato di incuria generale presente nel nostro territorio: cura e manutenzione, essenziali per l’accoglienza turistica e per gli operatori economici” ha concluso.