Spettacoli, fiere, fumetti, laboratori creativi: un piacevole sabato di eventi in provincia - IVG.it

La nota cuoca newyorkese Isa Chandra Moskowitz ha dichiarato di adorare l’autunno per “la sua varietà di verdure da abbinare in piatti deliziosi”. Noi amanti della prima ora del sabato in provincia adoriamo l’autunno per la sua generosa “offerta” di buon vivere e l’ozioso relax che segnano il cambiamento di genere degli eventi di questo periodo. Alla ripresa delle messe in scena teatrali al chiuso si affiancano infatti le fiere di stagione, mercatini unici, attività “extracurricolari” per bambini e ragazzi e quant’altro l’agenda di IVG.it voglia proporci.

Le arti dello spettacolo e della musica di qualità s’intrecceranno a Savona nel concerto “Café des Arts” offerto dall’Associazione Concertato. L’idea nasce per ricordare a tutti dell’importanza delle arti e dello spettacolo dal vivo, evocando i floridi periodi artistici della Belle Epoque e degli anni ’30 tra le due guerre mondiali, in una Parigi allora culla e tappa culturale obbligatoria. “Café des Arts” è il ritorno, la memoria, l’invito a tutte le generazioni, specialmente ai giovani, a tornare a vivere dal vivo.

In occasione della festa patronale di san Matteo il Comune di Laigueglia organizza la storica “Fiera S. Maté da-u mò e da-a têra”, che si terrà lungo un percorso che si snoda attraverso più di 90 stand di espositori. Oltre ad espositori che operano nel campo delle lavorazioni della ceramica, del vetro, dei tessuti, della pietra, del legno e dei monili sono presenti aziende produttrici di tipicità enogastronomiche, operatori che propongono le proprie opere d’arte e dell’ingegno a carattere creativo e hobbisti. Inoltre l’Associazione Bagni Marini offrirà uno spettacolo pirotecnico che sarà visibile da tutto il litorale.

Celle Ligure si trasformerà per il quattordicesimo anno in uno splendido giardino, ricco di colori e profumi grazie all’evento ortoflorovivaistico “Fiori Frutta Qualità”. Una full immersion per conoscere e apprezzare la migliore selezione di piante da vivaio e i metodi naturali per coltivarle. Circa 100 selezionati espositori animeranno un insolito percorso in cui si potranno osservare, apprezzare e acquistare piante poco note da orto e da frutto, rare, insolite e curiose. Non mancheranno proposte di sementi, bulbi, attrezzature per il giardinaggio, vasellame, editoria specializzata, arredo da giardino, giochi e lampade ad energia solare.

Torna il consueto appuntamento con Albissola Comics, il festival del fumetto che anima Albissola Marina. Il 2021 sarà l’edizione del decennale e il tema portante ci proietta nella fantascienza e oltre lo spazio profondo: “Beyond the deep space” è infatti il titolo della mostra che riunirà un nutrito gruppo di illustratori e disegnatori di fantascienza. Le gallerie d’arte e i laboratori di ceramica, gentilmente messi a disposizione dai proprietari, ospiteranno le prestigiose star del fumetto con mostre di disegni originali. In strettissima collaborazione con la manifestazione avrà luogo anche la sesta edizione di “Savona Vinile”, una delle più importanti fiere per tutti gli appassionati del collezionismo musicale. Gli espositori proporranno “tonnellate” di vinile presentandosi con altissima competenza e simpatia.

Il festival culturale “Albenga Racconta – Storie animate all’ombra delle torri” ospiterà per il primo anno incontri, concerti, recital, laboratori per bambini e spettacoli dal vivo. L’arte del racconto sarà il filo conduttore degli appuntamenti con scrittori di alto profilo, musicisti e attori che daranno vita a narrazioni sussurrate, suonate e recitate che parleranno a grandi e piccoli. La manifestazione si arricchisce di un’importante iniziativa promossa nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio: l’incontro “L’archeologia racconta. Antiche storie dai nuovi scavi nel complesso di San Clemente”.