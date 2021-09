Social media, food storytelling e event management: i temi del corso organizzato da Gal Valli savonesi per le imprese - IVG.it

Albenga. I sindaci di Garlenda e Cisano Sul Neva, rispettivamente Silvia Pittoli e Massimo Niero, ricoprono la veste di testimonial per promuovere nei loro territori il corso di formazione del Progetto Integrato Gal valli savonesi: “Dal campo alla tavola: valorizzazione enogastronomica dei prodotti tipici locali” presentato presso E.L.Fo. Liguria – Reg. Carrà, 19/5b, Albenga.

L’evento introdotto dal presidente del Centro di Formazione, Antonello Tabbò, ha visto la partecipazione, oltre ai vertici del centro di Formazione, guidato dal direttore Valentina Pesce, dei sindaci di Garlenda, di Cisano Sul Neva e del presidente del G.A.L. Osvaldo Geddo, il quale ha rilevato, nel suo intervento introduttivo, come “sia fondamentale la formazione degli imprenditori nella strategia di valorizzazione dei territori al di là del mare e come i prodotti tipici siano veicoli primari per la comunicazione e la promozione dell’offerta turistica dei piccoli centri dell’entroterra”.

Il percorso formativo di 22 ore, totalmente gratuito, rivolto alle aziende agricole e alle piccole e medie imprese del savonese e ai loro dipendente e coadiuvanti, prevede tematiche che spaziano dalla cucina della tradizione al social media marketing, dal food storytelling all’event management, con project work dedicati alla creazione di contenuti video.

“L’obiettivo primario dell’intervento formativo, come ha evidenziato il presidente di E.L.Fo. – Antonello Tabbò – è quello di creare attraverso i project work quello spirito di squadra tra aziende e territori capace di creare le condizioni favorevoli per la nascita di nuovi prodotti esperienziali incentrati sul binomio country life e prodotto tipico”.

Grande apprezzamento è stato espresso dai sindaci Silvia Pittoli e Massimo Niero che nei loro interventi hanno ribadito l’impegno delle rispettive amministrazioni a sostegno del corso di formazione, in un’ottica di sistema turistico integrato che vede pubblico e privato cooperare per lo sviluppo di politiche di marketing territoriale.

A condurre i corsisti, sotto il coordinamento di Matteo Zerbini estensore dei corsi del Progetto Integrato GAL Valli Savonesi (Psr 2014/2020 di Regione Liguria), i docenti Stefano Pezzini, Renato Grasso, Massimo Fornasier e Franco Laureri.

Il corso, totalmente gratuito, sarà condizionato all’adesione di un numero minimo di partecipanti (dieci) e all’approvazione dell’Ispettorato Agrario della Regione Liguria. Le adesioni possono essere inviate con una comunicazione libera, in una prima fase, direttamente presso le sedi degli enti promotori o con comunicazione via mail ai seguenti indirizzi: elfoformazionepsr@gmail.com – tel.0182 559636; cia.albenga@cia.it – tel 018253176.