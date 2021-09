Soccer Borghetto vittorioso, Davide Brignoli: "Ragazzi eccezionali, il merito è tutto loro" - IVG.it

Borghetto Santo Spirito. Il Soccer Borghetto si è aggiudicato la partita col Borzoli in rimonta, col punteggio di 2-1, al termine di una gara dai toni agonistici elevati e molto intensa.

A fine partita, mister Davide Brignoli riassume così l’andamento dell’incontro: “È stata una partita dura, come pensavamo che fosse perché il Borzoli è un’ottima squadra, organizzata, preparata. Abbiamo preso un gol dopo dieci minuti, però c’è stata un’ottima reazione da parte della squadra. Sono ragazzi eccezionali, il merito è tutto loro. Nel primo tempo abbiamo avuto avuto un’ottima reazione, non concretizzata; nel secondo tempo abbiamo visto tutto quello che potevano dare”.

Il Borzoli al 14° della ripresa è rimasto in dieci uomini e l’uomo in più ha dato ulteriore fiducia al Soccer. “L’espulsione ci ha agevolato, però nel secondo tempo lo avevamo già messo su ritmi più alti – spiega il tecnico -. Avevamo già avuto possibilità in undici contro undici“.

Nella prima metà di gara i genovesi sono riusciti a servire frequentemente i loro attaccanti. “Nel primo tempo – analizza – venivamo saltati più che altro con lanci lunghi, non ci sono state tante azioni palla a terra; il nostro centrocampo deve giocare la palla, purtroppo se viene saltato sistematicamente recuperare la seconda palla è dura. Però abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo girato bene la palla, seppur poco concreti“.

Cinque vittorie nelle prime sei partite stagionali, tra Coppa Italia e campionato: un eccezionale ruolino di marcia. “Questa squadra deve salvarsi – afferma Brignoli -. Il passaggio del turno in coppa è andato bene e mi va molto bene perché è una competizione cui tengo tanto, così come la società. Con questa grinta penso che ci salveremo, poi tutto quello che viene dopo è tutto guadagnato, da parte mia, dei ragazzi e della società. A me interessa la prestazione; i risultati vengono con le prestazioni. Oggi c’è stata la prestazione e il risultato è arrivato“.

L’ambiente del Soccer Borghetto appare decisamente positivo, con una dirigenza numerosa e molto presente. “Siamo una matricola, siamo neopromossi – sottolinea Brignoli -. L’anno scorso non c’è stata la possibilità di giocare. Abbiamo tantissimo entusiasmo ed è quello che ci deve portare avanti. Purtroppo abbiamo avuto problematiche coi lavori stagionali dei ragazzi: qualcuno ha fatto la preparazione, qualcuno no, qualcuno deve ancora iniziarla. Però con questo entusiasmo, questa voglia di fare, possiamo fare bene. Noi ci dobbiamo salvare e guardare al futuro. L’entusiasmo da parte della società c’è, non ci fa mancare niente. A partire dal presidente, dal vicepresidente e tutti quanti. Abbiamo al campo a vederci agli allenamenti una decina di dirigenti: siamo contenti così“.