Soccer Borghetto, parola a Marco Carparelli: "Abbiamo voglia di far bene, l'obiettivo è dare sempre il 100%" - IVG.it

Savona. Un inizio di stagione da sogno. Si potrebbe definire in questa maniera la partenza sprint del Soccer Borghetto il quale, dopo essersi imposto nel Memorial “Fanfoni”, è riuscito a sbarazzarsi di Bragno e Veloce nella Coppa Italia di Eccellenza regalandosi la possibilità di passare il turno vincendo o pareggiando contro il Legino di mister Fabio Tobia. Due risultati su tre a disposizione dunque per la compagine allenata da mister Brignoli, tecnico determinato che può vantare in rosa un campione quale Marco Carparelli, classe 1976 ex Sampdoria e Genoa il quale al termine del match contro i granata di mercoledì ha scelto di rilasciare alcune dichiarazioni.

Di seguito il suo esordio: “Siamo una squadra con un’immensa voglia di far bene, partita dopo partita cerchiamo sempre di dare il massimo. Domenica scorsa abbiamo sbagliato l’approccio nel primo tempo, ma nel secondo abbiamo dimostrato di essere un gruppo che non molla mai.” In seguito l’intervistato ha definito come “davvero importante“ il match in programma nella giornata odierna, una sfida da dentro o fuori che secondo Carparelli verrà decisa dalla squadra la quale riuscirà a segnare il maggior numero di reti.

Successivamente è arrivato un commento anche relativo alla preparazione atletica del Soccer Borghetto: “Stiamo lavorando dal 2 agosto e a dire la verità a volte ci troviamo un po’ sulle gambe. Siamo però una squadra che gioca bene la palla, abbiamo giocatori importanti e, la cosa più bella, è il fatto che tutti siano disposti a lottare per un obiettivo comune e per un risultato.”

Infine proprio sul tema obiettivi Carparelli si è dimostrato cauto, questo comunque sottolineando come lui e compagni dovranno giocare partita dopo partita per tentare di piazzarsi al meglio. È terminata in questa maniera l’intervista al faro offensivo del Soccer Borghetto, giocatore di categoria superiore consapevole dei pregi e dei difetti di una squadra davvero promettente.