Soccer Borghetto, la rete di Simone Staltari diventa virale: ecco il repost da parte di Calciatori Brutti - IVG.it

Borghetto Santo Spirito. Un gol destinato ad essere ricordato per molto tempo. È più o meno questa in estrema sintesi la storia della rete siglata da Simone Staltari, talentuoso classe 2002 in forza al Soccer Borghetto riuscito domenica allo scadere a regalare i tre punti ai suoi con una marcatura davvero spettacolare che non ha lasciato indifferenti nemmeno gli addetti ai lavori.

È così che, dopo aver regalato l’euforia per la vittoria in rimonta e per l’aver conquistato il sesto posto in classifica, il gol di Staltari è stato anche protagonista di un curioso episodio capitato nella giornata odierna.

Su Instagram il noto profilo satirico “Calciatori Brutti” ha infatti dedicato un omaggio al Girone A ligure di Promozione ripostando il video della sua rete precedentemente pubblicato sulle storie del profilo del Soccer Borghetto taggando la page in questione, un gesto di apprezzamento tanto gradito quanto forse inaspettato.

Con 1,7 milioni di “Mi Piace” su Facebook e addirittura 2,7 milioni di follower su Instagram, “Calciatori Brutti” si attesta sicuramente tra i profili di satira calcistica più seguiti ed amati in Italia. Una bella soddisfazione quindi per Staltari che, dopo aver apprezzato il bagno di folla da parte dei propri tifosi, sicuramente ne avrà appassionato altre migliaia con la sua perla dal limite dell’area.

Momento magico dunque in casa Soccer Borghetto, squadra salita alla ribalta delle cronache provinciali, ma non solo.